Динамо продлило контракт с Бесединым

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб продлил контракт с нападающим Артемом Бесединым, который сейчас проходит по делу о допинге.

Предварительное соглашение футболиста с клубом было рассчитано до лета.

У Беседина контракт на 4 года, он продолжил его. Поэтому ...Я надеюсь, что вскоре он вернется в строй и нам поможет.

Прокомментировал Суркис и дело нападающего "Динамо".