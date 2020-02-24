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Динамо продлило контракт с Бесединым
На 4 года
Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб продлил контракт с нападающим Артемом Бесединым, который сейчас проходит по делу о допинге.
Предварительное соглашение футболиста с клубом было рассчитано до лета.
У Беседина контракт на 4 года, он продолжил его. Поэтому ...Я надеюсь, что вскоре он вернется в строй и нам поможет.
Прокомментировал Суркис и дело нападающего "Динамо".
Артем - такой парень, который себе не позволял и не позволяет никогда ничего употреблять.
В киевском "Динамо" это первый за столько лет случай. Я думаю, какой-то форс-мажор, возможно.