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Динамо продлило контракт с Бесединым

Премьер-лига
(1 голосов)

На 4 года

Динамо продлило контракт с Бесединым
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб продлил контракт с нападающим Артемом Бесединым, который сейчас проходит по делу о допинге.

Предварительное соглашение футболиста с клубом было рассчитано до лета.

У Беседина контракт на 4 года, он продолжил его. Поэтому ...Я надеюсь, что вскоре он вернется в строй и нам поможет.

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Прокомментировал Суркис и дело нападающего "Динамо".

Артем - такой парень, который себе не позволял и не позволяет никогда ничего употреблять.

В киевском "Динамо" это первый за столько лет случай. Я думаю, какой-то форс-мажор, возможно.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (14)
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beatles (Крыжополь)
24.02.2020 в 16:46
как-то мало...почему только на 4-ре?? Это что значит, Суркис уверен, что отстранят всего на 4-го года?
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+1
-1
support (Kyiv)
24.02.2020 в 16:08
Топ форвард - заслужил!
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 16:05
а бомжи Дашку выкинули... потом правда вернули , когда забылось, легендой обозвали. какой клуб, такие и легенды :)
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+3
-3
ascent (Луксор)
24.02.2020 в 15:56
Так понятно же, курс лечения прерывать нельзя! Надо все таблетки доесть до последней, как доктор прописал...
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+3
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 16:05
это тебя сырник научил? :)
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+3
-4
oda1979 (Запорожье)
24.02.2020 в 15:54
За воротами уже Палкин вторую неделю стоит с контрактом для Беседина.. а скроется взял и перебил..
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+2
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
24.02.2020 в 15:46
Рибку і дашу кроти викинули. Суркіс контракт продовжив з Бєсєдіним. Напевно в пику ахметці))
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+1
-3
avatar
Maxam (Чернівці)
24.02.2020 в 15:44
"Я надеюсь, что вскоре он вернется в строй и нам поможет."Чем? Бить мимо ворот?
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+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.02.2020 в 15:52
Мячи подносить будет)
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+3
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 16:06
петросяны, вас узнали
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+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.02.2020 в 15:35
Смелый шаг от ДК.
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+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 16:06
только бомжи бросают своих
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+1
-4
ZeeZoo (Кривой Рог)
24.02.2020 в 15:24
Я думаю там не дураки контракт составляли и всё прописано — будет шпилить, з/п капает, если забанят — броди лесом
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0
-1
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Romerik (YNWA)
24.02.2020 в 15:17
Ахах. Менеджеры от бога.... Кто там надеялся что наконец то в связи в допингом от этого дерева избавятся... Надейтесь дальше, и я в том числе..
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+1
-3

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