Геннадий Пасич: Каждый следующий матч для Карпат як финал

Полузащитник "Карпат" Геннадий Пасич рассказал о матче 19-го тура с "Днепром-1" (1:1), в котором хавбек отдал результативную передачу.

"Счастлив, что мне удалось дебютировать в зелено-белой футболке, это большая честь для меня, ведь "Карпаты" - легендарный клуб со своей историей и традициями. Физически чувствую себя хорошо, на 100% готов демонстрировать хорошую игру в каждой последующей встрече. Если же говорить о результате вчерашнего ничейного поединка против "Днепра-1", им я не доволен, ведь мы выходили на футбольное поле с одной задачей - победить.

С партнерами по команде у меня прекрасное взаимопонимание, ведь у нас невероятно дружный коллектив. С тем же Владиславом Дубинчаком чувствуем друг друга с полуслова, играть с ним на одном фланге очень комфортно. Взятие ворот? Отдал передачу на Дмитрия Кльоца, сделал забегание по флангу и получил пас в ответ от нашего капитана. Хорошо, что мне удалось точно прострелить на Матара, который уже и переправил круглого в сетку ворот соперника.

На все матчи будем настраиваться только на победу. Полностью осознаю ситуацию в турнирной таблице. Итак, каждый следующий поединок для нас - финал, будем делать все для того, чтобы достичь положительного результата", - сказал Пасич.