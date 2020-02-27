Какие команды больше заслужили на забитый гол? 19 тур УПЛ по показателю xG

УПЛ привела показатель xG по данным статистической системы Wyscout для каждой из команд Лиги по итогам матчей 19 тура.

"eXpected Goals" (xG) - "ожидаемые гола", коэффициент, исчисляемый по количеству и качеству созданных командой опасных моментов.

Как видим, больше всех наиграли на голы "Динамо", "Заря", "Шахтер" и "Александрия".

Зато меньше, чем у других шансов было у "Десны" и "Олимпика".