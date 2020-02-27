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Какие команды больше заслужили на забитый гол? 19 тур УПЛ по показателю xG

Премьер-лига
(2 голосов)

Вверху - "Динамо", внизу - "Десна"

Какие команды больше заслужили на забитый гол? 19 тур УПЛ по показателю xG
Новина українською

УПЛ привела показатель xG по данным статистической системы Wyscout для каждой из команд Лиги по итогам матчей 19 тура.

"eXpected Goals" (xG) - "ожидаемые гола", коэффициент, исчисляемый по количеству и качеству созданных командой опасных моментов.

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Как видим, больше всех наиграли на голы "Динамо", "Заря", "Шахтер" и "Александрия".

Зато меньше, чем у других шансов было у "Десны" и "Олимпика".

Какие команды больше заслужили на забитый гол? 19 тур УПЛ по показателю xG - изображение 1

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Карпаты (Львов) Wyscout xG
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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karpatoman (Львів)
27.02.2020 в 12:41
Цікаво, хто і як рахує цей цікавий показник?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.02.2020 в 12:27
Десна типа не заслужила, але забила чистий гол...Так буде завжди, доки буде Наперсточник.
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