Премьер-лига
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Какие команды больше заслужили на забитый гол? 19 тур УПЛ по показателю xG
Вверху - "Динамо", внизу - "Десна"
УПЛ привела показатель xG по данным статистической системы Wyscout для каждой из команд Лиги по итогам матчей 19 тура.
"eXpected Goals" (xG) - "ожидаемые гола", коэффициент, исчисляемый по количеству и качеству созданных командой опасных моментов.
Как видим, больше всех наиграли на голы "Динамо", "Заря", "Шахтер" и "Александрия".
Зато меньше, чем у других шансов было у "Десны" и "Олимпика".
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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karpatoman (Львів)
27.02.2020 в 12:41
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.02.2020 в 12:27
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