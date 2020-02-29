Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Неделю назад клуб из Полтавы показал достойную игру против одного из грандов нашего футбола. Стоит в целом отметить, что с приходом Максимова “Ворскла” начала прогрессировать. У болельщиков клуба уже нет былого чувства безнадеги, а удержаться в УПЛ по итогам сезона теперь достаточно реальная задача.

“Горняки” возвращаются из Португалии в прекрасном расположении духа - в гостях был удержан нужный результат и добыта путевка в 1/8 Лиги Европы. Сейчас можно немного отдохнуть от еврокубковых дел и сосредоточиться на внутренних. Впереди - поединок в Полтаве.

Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур

1 марта, Полтава, стадион "Ворскла"

"Ворскла" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: И. Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур1 марта, Полтава, стадион "Ворскла": И. Пасхал: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

В матче первого круга “Шахтер” не испытал проблем в Харькове - сразу четыре безответных гола влетело в ворота Ткаченко

Всего коллективы провели между собой 49 матчей в рамках чемпионата Украины. Огромный перевес на стороне донецкой команды (38 побед при двух поражениях). Более того, полтавчане пропустили за все эти матчи более ста мячей

Неутешительным для полтавчан станет и следующий факт - вот уже десять игр подряд они неизменно проигрывают “Шахтеру”

Первым весенним днем 2020-го года подопечные Луиша Каштру проведут свой 850-й матч в рамках внутреннего чемпионата

Свой юбилей отметит и сам португальский наставник - 10-я выездная игра в УПЛ

“Шахтер” не проигрывает в чемпионате с августа 2018-го года (а это, ни много ни мало, 48 игр подряд)

Последние новости перед матчем

“Ворскла”:

Как уже было сказано выше, неделю назад команда Максимова сумела не ударить в грязь лицом и достойно смотрелась против “Динамо”. Да, концовка подвела, ведь именно на последних секундах была упущена ничья. Но подобные выступления вселяют надежду. С "Шахтером" будет очень сложно, но после пойдут матчи против примерно равных команд, где можно, и нужно, будет набирать очки.

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За день до игры полтавчане оформили аренду воспитанника “Шахтера”. Против родного клуба Приходько не сыграет, но в будущем будет иметь шанс помочь полтавчанам в их нелегкой борьбе за выживание. Маловероятно, что Максимов захочет сильно перетасовывать состав в воскресенье, а выпустит игроков, сумевших дать бой "Динамо". Место дисквалифицированного Шахича (единственная серьезная потеря полтавчан) должен занять Васин.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Альюн, Баенко, Сапай - Пуцлин, Кане - Ребенок, Артур, Васин - Кулач

“Шахтер”:

Сыграв на два дня раньше, “Динамо” подарило “горнякам” дополнительную мотивацию. В случае успешного результата, расстояние между первым и вторым местом будет равно 17 пунктам. Конечно, интриги за чемпионство нет уже давно, но вряд ли донецкий клуб откажет себе в удовольствии еще сильнее увеличить отрыв от главного конкурента.

Крайне вероятно, что португальский коуч “Шахтера” второй тур подряд применит ротацию (точно не сыграют Пятов, Исмаили и Степаненко). Сделаем ставку на выход молодого Сикана в нападении. Ведь если не в таких матчах, то не совсем ясно, когда он получит игровое время. Также возможно появление Майкона в центре, а Бондаря в защите.

Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Патрик, Майкон - Тете, Антонио, Коноплянка - Сикан

Прогноз на матч "Ворскла" - "Шахтер" 0:2

На данный момент (да простят нас болельщики полтавчан) “Ворскла” мало что может противопоставить “Шахтеру”. Конечно, команда Максимова, в первую очередь, сделает ставку на надежную игру в обороне, но пока не видно за счет чего они могут удержать на замке свои ворота. А пропустив однажды - забить в ответ будет сложновато. Потому и такой неутешительный для хозяев прогноз.