Сергей Татулян: Для использования VAR нужны квалифицированные арбитры

Своим мнением о системе видеопомощи рефери с корреспондентом UA-Футбол охотно согласился поделиться бывший вице-президент Федерации футбола Украины, экс-арбитр ФИФА и трехкратный обладатель звания "Золотой свисток" Сергей Татулян.

То, что давно обсуждалось, анонсировалось и вынуждало с нетерпением ждать, в украинском футболе было наконец-то введено в эксплуатацию. Речь идет о наделавшей немало шума системе VAR, которая была применена в двух стартовых турах весенней части текущего чемпионата. Четыре матча с использованием технического новшества дали почву для болельщиков и специалистов вовсю обсуждать эту тему. Несмотря на то, что применение VAR казалось панацеей от всех судейских бед, не обошлось без критических стрел. За последнюю неделю было сломано немало копий в спорах и дискуссиях с участием компетентных лиц, обсуждающих нововведение.

- Прежде чем ответить на ваш вопрос о системе VAR, я бы хотел сказать о другом, - говорит Сергей Аршакович. - С приходом на руководящие посты в ФФУ Пьерлуиджи Коллины и Лучано Лучи уровень судейского корпуса ушел на десять лет назад! А все потому, что была нарушена система подготовки судей. Нет теперь Ассоциации футбольных арбитров, которую итальянцы почему-то решили ликвидировать. Нет людей, которые ездят по областным центрам Украины и наблюдают за молодыми рефери. А ведь арбитра и ассистента арбитра можно найти где угодно - в любом поселке, селе или деревне. Так, как это делалось раньше, когда дважды в год проводились сборы молодых судей. После таких сборов рефери сначала два года судил матчи с участием коллективов физкультуры, затем два-три года вторую лигу, еще два-три - первую, и лишь после этого, при отсутствии замечаний, попадал в высшую лигу. Пройдя такой серьезный путь, на который могло понадобиться как минимум шесть лет, человек становился полноправным арбитром. А сейчас, увы, все по-другому: стоит тому или другому молодому рефери всего год-два посудить - и он уже ассистент либо арбитр Премьер-лиги! Такой подход считаю в корне неправильным и даже пагубным. В данном случае не могу не вспомнить известную поговорку: "Чем больше выдержано вино, тем он лучше и ценнее".

А теперь что касается системы VAR. Если ее ввели в украинском футболе, то наши рефери не должны думать о том, что большую половину матча нужно находиться возле телевизора. Как будто телевизор должен заменить живого человека. Вот и получается, что на поле их вроде как нет. Лично я посоветовал бы Лучано Лучи ввести другое новшество: к висящим за спиной арбитров балончикам со спреем повесить еще и айпады! В таком случае вовсе не нужно выбегать к телевизору, а всего лишь прямо на поле взять в руки айпад и посмотреть эпизод во всех ракурсах. Этот способ с учетом Wi-fi обойдется УАФ во много раз дешевле, чем система видеопомощи.

По своему предназначению VAR предусматривает определенную конкретику: забит ли мяч правильно или неправильно, с положения "вне игры" или без такого, была игра рукой или ее не было. Но когда арбитр вынужден отвлекаться для того, чтобы определить правильность или неправильность предъявления желтой или красной карточек, было ли нарушение правил в штрафной площади или нет (когда речь идет не об игре рукой, а о том, что атакующего игрока сбивают), то это уже чересчур. Сбивается динамика игры. Если бы сбили атакующего игрока, то, даже находясь в середине поля, арбитр зафиксировал бы нарушение. Почему тогда он в штрафной площади не видит нарушения? А ведь когда в ее пределах сносят игрока, то это пенальти. Я думаю так: система VAR неподготовленных украинских судей просто сбивает их с толку! Ведь арбитр, который сидит за мониторами, постоянно к главному обращается: мол, иди посмотри, что ты неправильно дал желтую или красную карточку, либо что сбили игрока в штрафной площадке. Так зачем тогда вообще судья нужен? Уж не лучше ли поставить в поле робота – и так судить?! Еще раз повторюсь: если украинские арбитры и ассистенты арбитров не имеют квалификации и необходимой подготовки, то поверьте: никакая система VAR им не поможет. Она нужна лишь в самых крайних случаях, о которых я говорил выше. Во всех остальных должна помогать квалификация. Ведь для того, чтобы определить, давать желтую или красную карточку, арбитру необходимо чувствовать дух игры и знать цель игрока.

- А как можете прокомментировать два матча, в которых не обошлось без судейских шероховатостей? Имею ввиду "Шахтер" - "Десна" и "Днепр-1" - "Динамо".

- По поводу системы видеопомощи арбитрам все, что думаю, я уже сказал. Добавлю лишь одно: в обеих играх вместе с VAR судейство было просто безобразным и отвратительным. Признаюсь честно: на все это было противно смотреть.

- В дополнение к вашим словам не могу не обратиться к цитате, произнесенной президентом УЕФА Александром Чеферином в конце минувшего года. О введении системы видеопомощи арбитрам он сказал: "Это какой-то бардак. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет".

- Тут все четко сказано и добавить мне нечего. Если уж сам глава Союза европейских футбольных ассоциаций так говорит, то какие еще могут быть к этим словам комментарии? С мнением Чеферина, кандидатуру которого в сентябре 2016 года выбрали на пост президента УЕФА, а чуть больше года назад переизбрали на новый срок, нельзя не считаться.