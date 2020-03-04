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Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Команде Бабича уже некуда отступать

Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В диаметрально противоположных настроениях подходят команды к матчу 21-го тура. Полтавская "Ворскла" отправляется на выездную игру в статусе героев - они сумели в очном поединике одолеть "Шахтер", при чем сделали это достаточно уверенно. Если бы они еще и удержали ничейный счет против "Динамо", то могли претендетовать на звание лучшей команды первых двух туров.

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А вот "Мариуполь" очень близок к провалу - два поражения на старте второй части поставили под сомнению их место в шестерке. Особенно нещадно с ним себя повела "Десна", забив в ворота Гальчук четыре гола. Для команда Бабича еще не все потеряно, но для положительного результата нужно побеждать дважды за неделю. Готовы ли они к этому?

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур
4 марта, Мариуполь, стадион "им. Бойко"
ФК "Мариуполь" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: А. Дердо
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

  • В матче первого круга "Ворскла", пусть и с огромным трудом, но все же смогла вырвать ничью у команды Бабича. В компенсированное время забил Васин
  • Если подобный трюк в среду не удастся и полтавчане проиграют, то данное фиаско будет для них юбилейным в УПЛ - 180-м
  • "Мариуполь" проведет свой 580-й матч в рамках чемпионата Украины
  • Команда Бабича уже долгое время идет без побед на домашней арене. Последний раз, в родных стенах, они обыгрывали "Колос". Та встреча была датирована 26-м октября
  • Начиная с 2012-го года, "Ворскла" в очных матчах с "Мариуполем" не пропускает больше одного мяча

Последние новости перед матчем:

"Мариуполь":

"Приазовцы", уйдя на зимнюю паузу на шестом место, расчитывали, что после перерыва смогут на нем удержаться и, возможно даже, навяжут борьбу за еврокубки. Практически сразу они, достаточно больно, были опущенны с небес на твердую землю - два поражения в двух матчах со счетом 1:6. Но даже после такого, Александр Бабич понимает, что ситуация не утеряна полностью, ведь "Колос", вероятно, после матча с грандами вернется ни с чем. И в таком случае, у "Мариуполя" будет отличный шанс обогнать их.

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Дисквалифицированных футболистов у "приазовцев" нет, а значит у наставника есть варианты, кого выпустить на определенных позициях. Более того, вернулись в строй Танковский и Чех, что, безусловно, усилит команду.

Ориентировочный состав: Гальчук - Яворский, Муравский, Чоботенко - Кирюханцев, Игнатенко, Танковский, Чех, Горбунов - Чурко, Фомин

"Ворскла":

Юрий Максимов проделал очень качественную работу. Подтверждает это и положение в таблице (уже плюс 5 очков от последнего места), и сама игра, которую демонстрирует команда. Теперь самое главное - излишне не поверить в себя, а продолжать играть в футбол, который был показан в последних турах.

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У наставника "Ворсклы" перед игрой 20-го тура одна проблема - дисквалификация Скляра. Сам Максимов признавался, что у него не так много футболистов в центре поля и потеря опытного полузащитника может серьезно ударить по команде. В остальном - ситуация достаточно хорошая и вряд ли стоит ожидать серьезной ротации. Максимум, два-три свеженьких игрока.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Альюн, Баенко, Сапай - Пуцлин, Артур - Ребенок, Степанюк, Кане - Кулач

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Ворскла" 1:1

Можно сказать с уверенностью, что оба коллективы будут заряжены на борьбу. Хозяева загнаны в угол и победа им просто необходима. Гости же, находясь в прекрасном расположении духа, захотят продлить свою победную серию. Маловероятно, что поединок пройдет без голов, потому рискнем поставит на результативную ничью.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Мироненко (Полтава)
04.03.2020 в 09:45
Перший раз нічого заперечити цьому анонсу, а тому футбол буде цікавий, та ще й за теплої погоди!
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Володимирович (Кременчуг)
04.03.2020 в 09:40
Зазвичай після перемог над лідерами команди емоційно перегорають! Думаю буде вистраждана перемога маріупольців! 2-1. Але якщо Максимов зможе приземлити полтавчан за один бал Ворскла зможе зачипитися! Дуже важливий матч в плані боротьби за 7-8 місце! Хоча і про останнє місце ще зарано забувати!!!
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