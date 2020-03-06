Редко, но метко: ТОП-10 голов Александра Кучера

Кто не в курсе, Александр Кучер на этой неделе объявил о завершении карьеры.

Думается, решение верное: 37 лет - серьезный срок, а судя по тому, как Александр играл осенью в "Карпатах", возраст уже начал брать свое. Оттягивать означало бы натворить еще кучу ошибок, подпортив собственное наследие.

Да-да, оно у Кучера имеется, хотя долгие годы в "Шахтере" его рассматривали, прежде всего, как напарника или сменщика для "главного" защитника. Таковым поначалу был Чигринский, потом Ракицкий, а заканчивал уроженец Киева, подменивая Сергея Кривцова.

Тем не менее, даже при таком раскладе Кучер умудрялся регулярно вызывать бурю эмоций. В Донецке его уважали и ценили за самоотдачу и профессионализм; в Киеве - ненавидели за провокации и грубость. В украинских "Класико" Кучер всегда был на виду: он забивал сопернику и в свои; получал карточки и удалялся; смешно симулировал, но и ходил с окровавленной головой.

В общем, Кучер был персоной яркой - эдаким сыном своего времени, для которого противостояние "Шахтера" с "Динамо" определяло всю повестку дня.

Ну и, конечно, Александр умел забивать голы - в том числе, и очень важные. Их мы и вспоминаем, провожая защитника на футбольную пенсию.

1. Украина - Шотландия 2:0

Когда: 11.10.06

Турнир: отбор к Евро-2008

Долгие годы в сборную Украины вызывали всех, кто хотя бы мельком засветился в "Шахтере" или "Динамо". Вот и с Кучером та же история: 1 июля 2006-го он официально стал игроком донетчан, а 15 августа дебютировал в сине-желтой футболке.

Но в тот раз Блохин не прогадал: в матче с Шотландией именно Кучер преобразовал громадное игровое преимущество Украины в гол, в суматохе проткнув мяч в ворота.

Интересно, что с тех пор Александр проведет еще 54 матча за сборную, но больше ни разу не забьет в официальных матчах. Что касается его первого гола, то он поможет Украины одолеть "Скоттов", но отбор наши все равно провалят.

2. "Шахтер" - "Металлург" Д 2:1

Когда: 6.05.2012

Турнир: Кубок Украины

Единственный "золотой" гол в карьере Кучера. Он поразил ворота "Металлурга" в дополнительное время финала Кубка-2012, добив мяч в сетку после удара Ракицкого и сэйва Бандуры.

Драматургия поединка многих удивила: "Металлург" к тому времени безропотно проигрывал абсолютно все матчи "Шахтеру", но точный удар Николая Морозюка едва не сотворил сенсацию. Но только едва. "Горняки" взяли Кубок, а в очном матче с "Динамо" при легендарном судействе Юрия Вакса добыли чемпионство.

3-4. "Шахтер" - "Динамо" 3:1

Когда: 02.09.12

Турнир: УПЛ

А вот тут киевлянам пенять на судей не приходилось - Кучер дважды забил полностью по правилам.

Любопытно, что это был не первый дубль в карьере Александра - совсем юным он дважды забил за "Металлист" в матче с "Черноморцем", но ту игру харьковчане все равно проиграли - 2:5. Было это так давно, что видео подвигов защитника давно утеряно.

А вот его два мяча "Динамо" YouTube хранит во множестве экземпляров - и все залайканы фанатами "Шахтера". То был пик могущества донетчан - время, когда за команду одновременно выступали Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Срна, Дуглас Коста, Тейшейра, Илсиньо, Эдуардо. Даже удивительно, что при таком созвездии талантов на поле голы забивал именно Кучер - вероятно, наименее техничный игрок того состава "Горняков".

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5. "Шахтер" - "Волынь" 4:1

Когда: 1.03.13

Турнир: УПЛ

Гол в рядовом матче чемпионата вряд ли бы попал в эту подборку, если бы не один статистический факт - этот мяч Кучера был 1300-м для "Шахтера" в чемпионатах Украины.

К слову, 1-й гол донетчан в эпоху независимости забил Сергей Ребров - будущая легенда "Динамо". Также юбилейные мячи проводили такие символы "Горняков", как Зубов, Орбу, Попов, Тимощук, Матвеев, Фернандиньо. Кучер попал в очень приличную компанию.

6. "Шахтер" - "Днепр" 1:3

Когда: 25.08.13

Турнир: УПЛ

Эффектный мяч Кучера в той игре с "Днепром" позволил "Шахтеру" избежать разгрома, но не более того. "Днепр" в тот вечер был лучше.

Кроме того, игра запомнилась назначением пенальти на ворота "Горняков" - первым в УПЛ за черт знает сколько времени. Отвагу проявил ныне предатель, а тогда один из ведущих арбитров Украины Анатолий Жабченко.

Тот чемпионат, впрочем, "Шахтер" все равно выиграл - даже без проданных Виллиана, Мхитаряна Фернандиньо. Помогли в этом "Горнякам" назначение Олега Блохина в "Динамо" и постепенный развал "Металлиста" руками Сергея Курченко. "Днепр" же во многом неожиданно занял второе место.

7. "Шахтер" - "Металлист" 2:0

Когда: 04.03.15

Турнир: Кубок Украины

А это уже тот период, когда "Металлист" был практически развален. Зарплату в клубе не платили, но привлекаемые былой славой харьковчан за них еще играли некоторые известные лица - Кирилл Ковальчук, Алексей Довгий, Евгений Селин.

Их усилий против "Шахтера", однако, было явно недостаточно - Кучер забил победный гол уже на 4-й минуте игры, красиво подрезав мяч под дальнюю штангу.

Кубок же в том году взяло "Динамо" - в финале оно по пенальти обыграло "Горняков" - 5:4. Кучер, кстати, к 11-метровой отметке не подошел - его заменили еще в перерыве из-за ужасной травмы головы.

8. "Шахтер" - "Ворскла" 4:0

Когда: 2.03.16

Турнир: УПЛ

Свой последний гол в чемпионатах Украины Кучер забил в Полтаве, откликнувшись на идеальный прострел от Тайсона. Защитники "Ворсклы" в тот вечер были совсем никакие и даже не пытались ему мешать.

У "Шахтера" же наоборот все получалось - помимо Александра свои мячи забили молодые Виктор Коваленко, Факундо Феррейра и Веллингтон Нем. Правда, в контексте всего сезона то была редкость - чемпионат остался за "Динамо", что спровоцировало уход Мирчи Луческу. В клубе заканчивалась эпоха: Шевчук и Гладкий ушли сразу, Эдуардо, Кучер и Срна немного погодя.

9. "Шахтер" - "Андерлехт" 3:1

Когда: 10.03.16

Турнир: Лига Европы

Правда, перед тем, как уйти, Кучер еще забил свой первый и единственный мяч в еврокубках - в 1/8 финала ЛЕ против "Андерлехта". Как обычно, помог ему в этом навес с фланга от Срны.

Другое дело, что к тому времени Александр уже начал сильно проседать по скорости, и в ответке с бельгийцами заработал удаление - второе за полтора месяца в ЛЕ-2015/16. Положиться на него становилось все сложнее, и в полуфинале с "Севильей" "Шахтер" пропустил аж пять раз в двух матчах. Это намекало на необходимость изменений не меньше, чем проигранный "Динамо" чемпионат.

10. "Кайсериспор" - "Пазарспор" 6:1

Когда: 31.10.18

Турнир: Кубок Турции

После "Шахтера" Кучер поехал доигрывать в Турцию, где оказался в одном клубе с многолетним оппонентом из "Динамо" Артемом Кравцом. Примерно в то же время на другой берег Черного моря перебрались Селезнев, Морозюк, Гладкий, Рыбка и другие персонажи из "золотой эпохи" УПЛ.

Надо сказать, переезд продлил Кучеру карьеру - в 2017-19 годах он сыграл аж 42 матча в турецком чемпионате, заслужил продление контракта в 35 лет и вызывался оттуда в сборную Украины, прежде чем окончательно потерял скорость.

Также именно в Турции Александр забил свой последний гол на профессиональном уровне - пусть и в ворота полупрофессионального соперника. Третьелиговый "Пазарспор" покорно пропускал с любых позиций, и украинец этим воспользовался - разумеется, после розыгрыша стандарта.