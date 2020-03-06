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Тренер Динамо U-21 Мороз: Повреждение Бенито связано с искусственным покрытием

Премьер-лига
(1 голосов)

Но вроде, ничего серьезного

Тренер Динамо U-21 Мороз: Повреждение Бенито связано с искусственным покрытием
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Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал о повреждении, которое получил Бенито в матче с "Александрией" U-21 (2:2).

"Повреждение связано с искусственным покрытием. Он почувствовал боль в колене, врачи его осмотрели, вроде бы, ничего серьезного нет.

По приезду в Киев будем владеть полной информацией", – сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо

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