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Тренер Динамо U-21 Мороз: Повреждение Бенито связано с искусственным покрытием
Но вроде, ничего серьезного
Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал о повреждении, которое получил Бенито в матче с "Александрией" U-21 (2:2).
"Повреждение связано с искусственным покрытием. Он почувствовал боль в колене, врачи его осмотрели, вроде бы, ничего серьезного нет.
По приезду в Киев будем владеть полной информацией", – сказал Мороз.
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Источник:ФК Динамо
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