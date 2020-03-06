Тренер Динамо U-21 Мороз: Повреждение Бенито связано с искусственным покрытием

Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал о повреждении, которое получил Бенито в матче с "Александрией" U-21 (2:2).

"Повреждение связано с искусственным покрытием. Он почувствовал боль в колене, врачи его осмотрели, вроде бы, ничего серьезного нет.

По приезду в Киев будем владеть полной информацией", – сказал Мороз.