Код красный. Десна - Заря 1:0

У Александра Рябоконя на флангах полузащиты вышли Гуцуляк и Калитвинцев. Одной из главных неожиданностей стало появление в атакующей линии Будковского - игрока, который отдал немало как раз "Заре" и этой зимой перебрался в Чернигов. Видимо, на это и был рассчёт тренерского штаба хозяев. Виктор Скрипник доверил правый фланг обороны (где сегодня из-за дисквалификации не мог сыграть Тымчик) опорнику Цвеку. В остальном, неожиданностей не было, включая возвращения в старт Юрченко, Иванисени, Махарадзе и Михайличенко.

"Заря" сразу взяла мяч под контроль, но из остроты был только опасный удар со штрафного от Леднева: мимо. В остальном темп матча был достаточно неспешен, поэтому оставалось ожидать, что какая-то из команд перейдёт к более активным действиям.

К более активным действиям перешла команда судей во главе с Монзуль, которая вновь взялась раздавать красные после просмотров повторов.

Первым пострадал Гуцуляк, очень жёстко наступивший на ногу Юрченко (Владлену пришлось досрочно покинуть поле). Оставим решение о необходимости красной экспертам, аналитикам, болельщикам и футболистам, но лишь добавим, что вингер "Десны" перед тем, как фолил, оказался первым на мяче.

Последним событием тайма стало удаление Лунёва, который по иронии судьбы как раз поменял травмированного Юрченко. Эпизод был идентичен предыдущему, хоть и выглядел менее травмоопасным, однако красную луганчанин всё равно получил.

Очень важно, что между двумя удалениями - когда "Десна" ещё играла в меньшинстве - именно черниговчане выглядели симпатичней и забили. Пристрелкой оказалась атака правым краем с передачей в штрафную от Калитвинцева и ударом Филиппова, с которым справился Махарадзе. А голевое наступление получилось эстетически прекрасным: Будковский отдавал на ход Филиппову пяткой, а лучший бомбардир "северян" не побоялся пойти на двоих, да ещё и пробил между ног Махарадзе.

"Заря" на это смогла ответить только не реализованным выходом "три в три" - Кабаев от правого угла штрафной завершил его ударом выше.

Во втором тайме футбол пошёл более вязкий. Чувствовалось, что у хозяев уже нет задора бежать вперёд, а больше хочется сохранить текущий результат. Паст и Махарадзе хоть и вступали в игру, но в целом каждый из голкиперов может занести себе в актив разве что по одному очень серьёзному сэйву (после ударов из пределов штрафной Цвека и Калитвинцева соответственно).

Концовка оказалась очень сумбурной. У соперников не было видно системности: гости просто хотели побыстрее доставить мяч к чужим воротам, а хозяева - как-нибудь отбиться. В итоге, победили те, кому нужно было меньше созидать.

"Заря" впервые не побеждает в УПЛ в 2020 году, оставляя "Динамо" шанс на второе место по итогам первого этапа. "Десна" очень-очень мощно провела отрезок, когда играла в меньшинстве, за это время забив единственный и победный гол в игре.

Десна - Заря 1:0

Гол: Александр Филиппов 37

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Андрей Тотовицкий 86), Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля 90+1), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Егор Картушов 64), Денис Фаворов

Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 67), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Дмитрий Иванисеня (Андрейс Цыганикс 74), Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 23), Евгений Чеберко

Предупреждения: Филипп Будковский 49, Денис Фаворов 69 - Богдан Михайличенко 89, Андрейс Цыганикс 90+3

Удаления: Алексей Гуцуляк 21 (опасная игра с риском нанесения травмы) - Максим Лунёв 45+4 (опасная игра с риском нанесения травмы)