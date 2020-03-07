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Премьер-лига

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Код красный. Десна - Заря 1:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане впервые в этом году не выигрывают в УПЛ

Код красный. Десна - Заря 1:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

У Александра Рябоконя на флангах полузащиты вышли Гуцуляк и Калитвинцев. Одной из главных неожиданностей стало появление в атакующей линии Будковского - игрока, который отдал немало как раз "Заре" и этой зимой перебрался в Чернигов. Видимо, на это и был рассчёт тренерского штаба хозяев. Виктор Скрипник доверил правый фланг обороны (где сегодня из-за дисквалификации не мог сыграть Тымчик) опорнику Цвеку. В остальном, неожиданностей не было, включая возвращения в старт Юрченко, Иванисени, Махарадзе и Михайличенко.

"Заря" сразу взяла мяч под контроль, но из остроты был только опасный удар со штрафного от Леднева: мимо. В остальном темп матча был достаточно неспешен, поэтому оставалось ожидать, что какая-то из команд перейдёт к более активным действиям.

К более активным действиям перешла команда судей во главе с Монзуль, которая вновь взялась раздавать красные после просмотров повторов.

Первым пострадал Гуцуляк, очень жёстко наступивший на ногу Юрченко (Владлену пришлось досрочно покинуть поле). Оставим решение о необходимости красной экспертам, аналитикам, болельщикам и футболистам, но лишь добавим, что вингер "Десны" перед тем, как фолил, оказался первым на мяче.

Последним событием тайма стало удаление Лунёва, который по иронии судьбы как раз поменял травмированного Юрченко. Эпизод был идентичен предыдущему, хоть и выглядел менее травмоопасным, однако красную луганчанин всё равно получил.

Очень важно, что между двумя удалениями - когда "Десна" ещё играла в меньшинстве - именно черниговчане выглядели симпатичней и забили. Пристрелкой оказалась атака правым краем с передачей в штрафную от Калитвинцева и ударом Филиппова, с которым справился Махарадзе. А голевое наступление получилось эстетически прекрасным: Будковский отдавал на ход Филиппову пяткой, а лучший бомбардир "северян" не побоялся пойти на двоих, да ещё и пробил между ног Махарадзе.

"Заря" на это смогла ответить только не реализованным выходом "три в три" - Кабаев от правого угла штрафной завершил его ударом выше.

Во втором тайме футбол пошёл более вязкий. Чувствовалось, что у хозяев уже нет задора бежать вперёд, а больше хочется сохранить текущий результат. Паст и Махарадзе хоть и вступали в игру, но в целом каждый из голкиперов может занести себе в актив разве что по одному очень серьёзному сэйву (после ударов из пределов штрафной Цвека и Калитвинцева соответственно).

Концовка оказалась очень сумбурной. У соперников не было видно системности: гости просто хотели побыстрее доставить мяч к чужим воротам, а хозяева - как-нибудь отбиться. В итоге, победили те, кому нужно было меньше созидать.

"Заря" впервые не побеждает в УПЛ в 2020 году, оставляя "Динамо" шанс на второе место по итогам первого этапа. "Десна" очень-очень мощно провела отрезок, когда играла в меньшинстве, за это время забив единственный и победный гол в игре.

Десна - Заря 1:0
Гол: Александр Филиппов 37
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Андрей Тотовицкий 86), Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля 90+1), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Егор Картушов 64), Денис Фаворов
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 67), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Дмитрий Иванисеня (Андрейс Цыганикс 74), Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 23), Евгений Чеберко
Предупреждения: Филипп Будковский 49, Денис Фаворов 69 - Богдан Михайличенко 89, Андрейс Цыганикс 90+3
Удаления: Алексей Гуцуляк 21 (опасная игра с риском нанесения травмы) - Максим Лунёв 45+4 (опасная игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Екатерина Монзуль
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Комментарии (64)
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pilips111 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:12
В Украине играет игрок мирового уровня - защитник Десны и сб.Эстонии - Тамм. Классное приобретение!
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+2
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.03.2020 в 17:06
За красную луганчанину Катюха не права! Десну с победой!
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:09
В двух случаях она не права. Но хорошо, что хоть в двух. Поэтому к ней и вопросы особо отпали.
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+2
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.03.2020 в 17:11
1-я по делу. Я так видел.
0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
07.03.2020 в 16:57
Удалили Леднева тащут Динамо
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:00
Ой, начинается. Ты за Десну хоть раз подумал, когда ее убивали в начале матча? А то все в голове Шахтер, Шахтер, Шахтер. Порадуйся за хороший клуб, он был сегодня хорош.
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+2
-1
crugermc (луганск)
07.03.2020 в 17:08
где ты видел хороший клуб?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:11
У себя дома. ТЫ не осознаешь какую сильную эпоху сейчас создает клуб Десна. Она точно войдет в историю. И это я пишу не под эйфорией.
+1
0
crugermc (луганск)
07.03.2020 в 17:25
ну расмешил днище твоя десна собрала игроков которые никому не нужны прям супер клуб с бюджетом 5 копеек. скоро лигу чемпионов выигрвют а потом в черникове проведут чм и переименуют в нювасюки
0
0
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:32
Махарадзе которого комментатор хвалил пустил мяч в домик из за не правильной вратарской техники. В стили бойко. А удар был по сути в него и не сильный. Уровень
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+2
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 16:33
Шева бы потащил.
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:36
точняк, Шева более стабилен, а Маха может выдать несколько сейвов, как с Кволимпиком, так и пустить пенку
+1
-2
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 16:43
Если бы не Маха вы б минимум три глотнули ...)))
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:48
Да, там Филлипов два раза очень остро прострелил. Удивлялся, как не залетело
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:31
Лунев играет в мяч и тупо не успевает убрать ногу, 5 минут просмотра повтора - красная, лол б..дь)
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+4
-3
support (Kyiv)
07.03.2020 в 16:33
Также и Гуцуляк сыграл в мяч
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:35
момента с Гуцуляком не видел, говорю только по удалению Лунева
+1
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.03.2020 в 17:07
Гуцуляк мог и ногу сломать-прямой в голеностоп.
0
-1
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:30
Ещё оч понравился эпизод в конце когда вернидуб и кто то ещё вдвоём слева у флажка стоя мяч отбирали у кого то из десны. Может они надеялись что он об крота споткнется я не знаю. Но тот просто развернулся сделал шаг вперёд. Верник такой за ним понимает что он прострел будет делать и такой - а порись оно конём и остановился.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 16:28
Черниоговские орлы порвали котов-попрошаек. Приятно побеждать, особенно сильных соперников , забивая в меньшинстве!!! Достали типа "мужики" после каждого стыка вар выпрашивать... не по мужски. С победой, Северяне !!!
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+6
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:32
с 8 марта тебя, деточка) и удачного итогового места в таблице после Зори)
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+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 16:41
Иди болей за то То_ рпедо, которого нет, дедуля ))) и пора уже цветной телик купить , а то через линзу на воем КВН плохо видно суть происходящего )))) учись переносить поражения стойко их много будет у Зари в ближайшее время ...
+2
-4
pilips111 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:54
Какая Заря? ???)))
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:55
победа над Зорей стала настолько ярким событием в твой жизни, что ты потерял способность внятно излагать? какой телик, какая линза, что ты несешь, поехавший?)
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:57
А разве это плохо, когда клуб может дарить человеку приятные эмоции? В этом и есть суть футбола.
+2
-1
crugermc (луганск)
07.03.2020 в 16:59
какие орлы куры общипаные.игроки которые не нужны другим клубам.весь матч стоять автобусом а-ха-ха
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:08
Да. я согласен. Рябоконь собрал коллектив из ноунеймов и сбитых летчиков, от которых отказались наши гранды. Но как они раскрылись при нем. Как они расправили крылья. Чем не орлы?
+2
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 17:55
В год твоего рождения Греция выиграла Чемпионат Европы таким же автобусом
0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
07.03.2020 в 16:25
Хочется несколько слов о судействе но не об этом конкретно а о системе.ВАР вносит разделенную ответственность и это в какой то степени развязывает судье в поле руки.Не вызывает сомнения ,что внедрение ВАР должно осуществляться по принципу или всем или ни кому.Сейчас получается,что мы с суконным рылом да в калашный ряд.
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0
0
lui87ivanov (Запорожье)
07.03.2020 в 16:20
Заря поехала в Чернигов за очками, ну и получила в очко, опять благодаря клоуну Чеберко!!!
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+4
-4
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Rezerf (Чернігів)
07.03.2020 в 16:17
Дуже різни по стилю команди. Десна - італійська олдскульна гра на контрах. Зоря - намагання грати у сучасний футбол через пас, з контролем мяча. Обидва варіанти мають право на життя. Лєднева, та Філіппова - у збірну! Про Монзуль - відписався в інший гілці.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:16
Гений Рябоконь сегодня тактически просто ушатал Немецкую машину на запчасти. Насчитал за матч более 5 перестроек, Скрипник со своим типо атакующим футболом не знал что делать, а индивидуальные качества Леднева не помогли в этот раз. Судейство там понятно все. Но даже красная карточка не сломила Десну.
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+6
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 16:16
Ушатал автобусом? Вот это гений. Торжествуй антифутбол!!
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+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:18
Нет, ушатал Филлиповым, который как Месси в юные годы обвел троих ваших игроков
+5
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 16:19
Так, а причем тут индивидуальные действия 1 игрока до тактического "гения"? НЕ помню, чтобы Фелипов такие переступы раньше делал. Это было чудо.
+1
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 16:22
Италия таким антифутболом выиграла не один чемпионат мира..
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:24
Действия Филлипова были исходя тактической игре на контрах. И еще. Благодаря кому Филлипов стал тем Филлиповым? Кто до Рябоконя знал его? бегал там себе паренек в первой лиге никому не нужный.
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 16:32
Гол в большинстве кошары получили )))) автобус не автобус , а результат на табло . Могло быть и больше. Но Махарадзе опять спас от разгрома , хоть и получил в очко )))
+4
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 16:15
"Десну с заслуженной победой?" Что????????????????? Автобусом отстояли, молодцы. Даже с Шахтером так низко не садились. Заря выглядит 2-ой командой по игре. Несмотря на поражение - молодцы. С Кабаевым/Кочергиным надо что то делать.
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+4
-5
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:17
Ну а чего бы в меньшенстве защитно и не играть. Попривыкали, чтобы против вас играли безграмотные тренера с проходным двором в штрафной.
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+4
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 16:20
Выигрывает не тот кто держит мяч! А что ещё сегодня показала Заря? Бились об оборону как тюлени.. либо навес, который они не один не выиграли.. либо удар из за штрафной - 10 ударов 1 в створ ворот. Десна ударила 8 раз и 7 в створ ворот. Молчу при том что забили в 10м..Про защиту Зари я вообще молчу.. Про между прочим так должен был и заканчиваться их первый матч, но череда везения + пенальти за 8 мин Заря забила 2 года.. Скрипник не сделал выводов после первого матча..
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:34
Как по мне, Скрипник слаб тактически. Поставил себе за цель играть в атакующий футбол на один мотив - и гоняет так по накатке.
0
-1
pilips111 (Чернигов)
07.03.2020 в 17:00
Какой на хрен автобус? Десна в меньшестве забила гол и ещё несколько могла. Пол игры на одного игрока меньше было!!! И ты говоришь автобус?)))
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+1
-1
crugermc (луганск)
07.03.2020 в 17:05
самый настоящий автобус учи матчасть
+1
0
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usovvictor (Kharkov)
07.03.2020 в 16:13
...Монзуль Монзуль - 2 желтые в 2 красные, боязнь, что ВАР несоответствие покажет. Да, с ВАРом у наших напряженка... Заря расслабилась, Десна напряглась - момент стоит 3-х очков, да судья неуверенно сыграла. Комментатор вообще чудо, плечо - "...ну а как вы думаете?". несмотря на давление, Заря показалась какой то расбалансированной что ли... , ну а так матч честно так себе..., ждал концентрации от обеих команд... P.S. Кстати,игроки на женщин стали давить, катаясь по полю - смешно...
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+4
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 16:06
Не хочу оценивать судейство! Хочу оценить матч!! Не матч, а песня! Одни эмоции! Побольше бы таких!Болел за Зарю, но Десна просто молодцы! Такая дисциплина, такие контратаки... А скорости на 80х минутах, с тем учетом что это 3й матч за неделю! Я в шоке как выросла Десна буквально за пару лет! Рябоконь гений! А какая поддержка в Чернигове - сказка! И я очень рад что в нашей стране, в такое тяжёлое время, есть такие команды, которые прогрессирует! Слава Украине!! Чернигов с заслуженной победой!
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+5
-1
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:13
А я если честно уровнем футбола обоих команд очень расстроен. Он прям низкий. Десна играет в более простой футбол но играет в него в 2 раза лучше зари которая думает что она барса. Но блин уровень никакой у обеих команд. У на к сожалению короче есть только Шахтёр. Далее квантовая мега пропасть. Затем динамо заря десна Алекс. Пропасть. И все остальные. В таблице кэфов мы всем 10-ю позицию абсолютно заслуженно.
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+3
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 16:26
Десна 2 года назад играла в 1й лиге..А тот футбол, который тебе нравится от ШД стоит денег.. 1н игрок ЩД стоит дороже всей команды, что Зари, что Десны
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 16:34
март есть март (с)
0
-1
НикНиколаев (Минск)
07.03.2020 в 16:05
С победой, Чернигов! По поводу удалений - мне кажется там достаточно было и желтых. А когда удаляла Лунева, я подумал уже что она идет удалять Мостового. Наверное, все-таки судить центральные матчи мужских команд должен мужчина.
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+6
0
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:06
Или человек разбирающийся в футболе и знающий правила. Не важно какого пола. Дам с наступающим их праздником короче
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+5
0
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:05
Черниговцев с победой. Сегодня играла только десна. Выиграли абсолютно по делу.
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+5
-1
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 16:03
игра ? так себе? судейство? очень так себе. заря наступаеет на очередные грабли с скрыпником. контроль мяча и ВСЁ. где удары где обострение-- пол тайма играли в болшенстве а атаковала десна и била по воротах изабила.-ГОЛ 50% виновен махарадзе . второй тайм также катание мяча и удар цвека-защитника-- потом леднев раз попал в створ ворот. И ? тактика не менялась -- ДЕСНА за игру поменяла несколько раз игровую тактику чем и запутывала ЗАРЮ... а ЗАРЯ играла -распасовывая до автобуса десны--непонравилось что игроки десны ещё в первом тайме стали падать от судоргах--- хотя доиграли до конца
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
07.03.2020 в 16:10
3й матч за неделю, да и на таких скоростях - от этого и судороги! Ну и задержка времени!Согласен, кроме владения мячом Заря ничего не показала. У Десны и ударов в створ ворот больше, и опасных моментов
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+3
-1
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 16:12
ая об этом же--тактика скрипника дала течь и сильно--вспомните игру с олимпиком--НО ЧУДА больше не будет---
+1
-1
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:38
Братан да успокойся. Хорошо твоя десна играет. Я говорю что второе место УПЛ на данный момент - днище. Не важно кто его займёт. Не про бабло и ТП. А про уровень футбола.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 16:43
Почему это 2 место днище? Даже Шахтер мучается с Зарей и Десной в играх. Чем тебе уровень не нравится? скоростей не хватает, индивидуальных навыков?
+3
0
аалекс ( Крым)
07.03.2020 в 16:01
Десну с заслуженной победой. По-поводу ВАР - пустили козу в огород. С красными Монзуль явно перебарщивает.
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fanat_football (Херсон)
07.03.2020 в 16:12
А может это научит наших футболистов более аккуратно играть. А то как международный матч, то они хватают предупреждения, ибо думают, что в Европе их хамство прокатит.
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+1
-2
ascent (Луксор)
07.03.2020 в 15:58
Страшнее обезьяны с гранатой только Катя со свистком...
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-3
аалекс ( Крым)
07.03.2020 в 16:15
Нет, ну без ВАР же она нормально судила. Хотя предвзятости никакой, но вместо КК должны были быть желтые.
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-1
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Карикатурист (Білозерське)
07.03.2020 в 15:58
Тільки зв'язку "головний арбітр - асистент VAR" слід оцінювати, а не тільки головного. Навіть більше залежить від асистента. Якщо він бере на себе відповідальність, то він підказує головному дистанційно, якщо сцить прийняти рішення, кличе головного переглянути повтор і прийняти рішення самостійно. Які питання до Монзуль? У першому випадку ризик нанесення ВАЖКОЇ травми був? Це червона. В Європі більше покладаються на рішення асистента арбітра, тому там рішення приймаються швидше. Монзуль же не за власним бажанням біжить "подивитись телек", їй так підказує "людина з мікроавтобусу".
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okolegko (Київ)
07.03.2020 в 17:14
У попередньому поєдинку це був начеб-то Арановський. Хто цього разу?
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0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
07.03.2020 в 15:58
.....ну и зачем нам такой ВАР?...нет слов
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