Вингер Карпат выделил самого сложного соперника в шестерке

19-летний вингер львовских "Карпат" Ростислав Лях оценил соперников своей команды во второй шестерке и прокомментировал изменения своей позиции (то левый, то правый фланг) на поле.

Играть три матча за неделю, по словам Ростислава, трудно.

Особенно в поединке против ПФК "Львов" чувствовалась определенная усталость во втором тайме. Сейчас физические кондиции уже лучше, у нас был выходной, восстановимся и будем готовы к следующему матчу.

На сборе в Турции Лях играл на левом фланге, а в игре с ПФК "Львов" - на правом.

"Мне удобно играть на фланге, с Владиславом Дубинчаком и с Марвином Мартинсом (левый и правый латерали, - ред.). На сборах мы наигрывали такие взаимодействия, поэтому сейчас хорошо понимаем друг друга", - уверяет Лях.

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