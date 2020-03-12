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Вингер Карпат выделил самого сложного соперника в шестерке
Играет на обоих флангах
19-летний вингер львовских "Карпат" Ростислав Лях оценил соперников своей команды во второй шестерке и прокомментировал изменения своей позиции (то левый, то правый фланг) на поле.
Играть три матча за неделю, по словам Ростислава, трудно.
Особенно в поединке против ПФК "Львов" чувствовалась определенная усталость во втором тайме. Сейчас физические кондиции уже лучше, у нас был выходной, восстановимся и будем готовы к следующему матчу.
На сборе в Турции Лях играл на левом фланге, а в игре с ПФК "Львов" - на правом.
"Мне удобно играть на фланге, с Владиславом Дубинчаком и с Марвином Мартинсом (левый и правый латерали, - ред.). На сборах мы наигрывали такие взаимодействия, поэтому сейчас хорошо понимаем друг друга", - уверяет Лях.
Считаю, что самый сложный соперник во второй шестерке - "Днепр-1", ведь команда очень крепкая и удачно укомплектовалась во время зимней паузы.
Непростые и матчи против ПФК "Львов" - это дерби, принципиальные встречи, здесь всегда присутствует двойная ответственность.