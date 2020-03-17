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Лучшая команда и игроки 23 тура УПЛ по сумме ТТД и индексом InStat

Премьер-лига
(2 голосов)

"Динамо" и "Александрия" - в тройке

Лучшая команда и игроки 23 тура УПЛ по сумме ТТД и индексом InStat
Новина українською

"Заря" – лучшая команда 23 тура УПЛ по рейтингу InStat Index.

Луганчане в матче с "Шахтером" заработали 258 баллов. Второе - "Динамо" (250), третья - "Александрия" (238).

По сумме ТТД (тактико-технических действий) впереди "Ворскла" (949), затем "Динамо" (938) и "Мариуполь" (838).

По показателю xG (ожидаемые гола) лидер - "Ворскла" (2,98, забила 1), вторая - «Александрия» (2,60, забила 4), третий - «Шахтер» (1,96, не забил).

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Защитник "Зари" Евгений Чеберко стал лучшим игроком 23-го тура УПЛ по данным InStat.

За матч против "Шахтера" Чеберко получил 306 баллов. Второе место у хавбека "Колоса" Станислава Сорокина (301), третий - полузащитник "Александрии" Василий Грицук (291).

Лидером по сумме ТТД стал защитник "Динамо" Артем Шабанов (94), второй - защитник "Динамо" Виталий Миколенко, а третий - хавбек "Колоса" Павел Ореховский.

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В статье: Заря (Луганск) ТТД УПЛ Артем Шабанов Евгений Чеберко InStat
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
17.03.2020 в 13:21
Хоть где то ,хоть как то! Но все равно...Уря,,,,!Уря!!!!
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Spokoyno (Киев)
17.03.2020 в 13:11
Ну і щось ці "гарні показники" Динамо не допомогли... Їх перекреслила одна помилка! А показник xG тільки підкреслив, що індивідуальні дії гравців атаки проти колективних дій захисту меркнуть! Знов питання до М.. та його штабу! Гравці серед кращих, а виступ команди... м'яко кажучи не вражає!
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