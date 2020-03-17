Президент Колоса: Наша команда приостанавливает тренировочный процесс

Президент ФК "Колос" Андрей Засуха попросил болельщиков с пониманием отнестись к мероприятиям, которые принимает власть, по предотвращению распространения коронавируса. Главу цитирует официальный сайт клуба.

"Сегодня мы, как никогда, должны отнестись с пониманием к мероприятиям, которые принимает власть, по предотвращению распространения коронавируса в нашей стране и выполнять их. Поэтому, с сегодняшнего дня, 17 марта, ФК" Колос "всеми командами (от главной до детских команд академии), приостанавливает тренировочный процесс, как того требует Постановление Правительства Украины. в то же время, мы не можем остановить работу нашей Агрофирмы "Рассвет". Однако, мы принимаем все возможные меры, чтобы наши сотрудники и их семьи находились в максимальной безопасности при сельскохозяйственных работ.

Мы ответственно относимся к существующей проблеме и делаем все для того, чтобы борьба с пандемией в нашем регионе была максимально эффективной. В связи с этим футбольный клуб "Колос" и Агрофирма "Рассвет" закупили для Васильковского, Фастовского и Белоцерковского районных больниц - 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые кроме традиционных, имеют 8 расширенных режимов работы; обеспечили медицинский персонал больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и приобрели медикаменты для максимально эффективной работы учреждений во время карантина. Ни в коем случае футбольный клуб "Колос" и я лично, как гражданин Украины, не останемся в стороне от этой очень серьезной для нас всех проблемы. Мы были, есть и будем одной большой семьей. Друзья, берегите себя и своих близких, потому что нет ничего ценнее жизни! ".