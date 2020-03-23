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Деметрадзе: Обвинять во всем Суркисов – непрофессионально и некорректно

Премьер-лига
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Георгий считает, что не стоит вешать всех собак на президента клуба

Деметрадзе: Обвинять во всем Суркисов – непрофессионально и некорректно
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Георгий Деметрадзе высказал свое мнение о нынешнем положении дел в киевском клубе.

"Зачем обвинять Суркисов? То, как играет команда, зависит от всех: от президента, тренеров и футболистов. Виноват ли Суркис, что "Динамо" сейчас плохо играет? Нет. В мое время был Лобановский. Для украинского и всемирного футбола его не хватает.

Обвинять во всем Суркисов – непрофессионально и некорректно. Он инвестирует большие деньги, но в последние годы "Шахтер" сильнее по набору футболистов. У "горняков" сильные и классные футболисты. "Шахтер" играет в один из лучших футболов в Европе: у них налаженная игра, они хорошо контролируют мяч, а исполнители более сильные, чем у "Динамо".

Когда я играл в "Динамо", было наоборот. Но изменились времена, выросли цены на игроков. Может, у "Динамо" нет таких денег, как у "Шахтера". Это влияет. Донецкий клуб больше платит за новых футболист, но за больше и продает. В трансферной политике "Шахтера" минимальное количество ошибок", – сказал Деметрадзе.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Георгий Деметрадзе
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