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Гендиректор Шахтера возмутился из-за восстановления тренировок в клубах Европы
О таком говорили в "Вольфсбурге" и "Шальке"
Сергей Палкин, гендиректор донецкого "Шахтера", поделился своими мыслями о том, каким должно быть возвращение к футболу после карантина через Covid-19.
- Когда Шахтер возобновит тренировки?
- Я слышал, что многие клубы начали "мягкие" тренировки. Но одни начали - другие нет. Это системно и несерьезно. Сейчас "Шахтер" этого не делал, потому что не знаем, что нас ждет впереди. Вы видите, что количество зараженных растет? Когда наступит пик - никто не знает.
С одной стороны главное - здоровье футболистов. То, что они находятся не в лучших кондициях - это факт, но это можно наверстать. ФИФА дает четкие рамки, например 2 недели на возврат физического состояния. Тогда продолжаем чемпионат. Именно в таком режиме все должно происходить.
Потому что если каждый клуб будет придумывать программы тренировок ...С одной стороны пойдем вразрез с требованиями и нормами, установленными государственной властью ...Потому что государство объявило карантин, а мы тренируемся. Так простите, мы не вписываемся ни в какие рамки! Футболисты - личности, к которым прислушивается много болельщиков. И если они своим примером будут демонстрировать, что не соблюдаются нормы карантина, то завтра на улицу выйдут все люди.
- Сколько времени надо команде, чтобы набрать форму?
- Надо две недели, чтобы вернуть команду примерно на прежний уровень. У нас, конечно, есть предварительный план, но опять же - если это будет 2 месяца, это будет уже совсем другая история. Но в сегодняшних реалиях это как минимум 2 недели. Ясное дело, можем начать тренироваться раньше, но болельщики же это увидят - все будет видно невооруженным глазом.
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