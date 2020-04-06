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Гендиректор Шахтера возмутился из-за восстановления тренировок в клубах Европы

Премьер-лига
(2 голосов)

О таком говорили в "Вольфсбурге" и "Шальке"

Гендиректор Шахтера возмутился из-за восстановления тренировок в клубах Европы
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Сергей Палкин, гендиректор донецкого "Шахтера", поделился своими мыслями о том, каким должно быть возвращение к футболу после карантина через Covid-19.

- Когда Шахтер возобновит тренировки?

- Я слышал, что многие клубы начали "мягкие" тренировки. Но одни начали - другие нет. Это системно и несерьезно. Сейчас "Шахтер" этого не делал, потому что не знаем, что нас ждет впереди. Вы видите, что количество зараженных растет? Когда наступит пик - никто не знает.

С одной стороны главное - здоровье футболистов. То, что они находятся не в лучших кондициях - это факт, но это можно наверстать. ФИФА дает четкие рамки, например 2 недели на возврат физического состояния. Тогда продолжаем чемпионат. Именно в таком режиме все должно происходить.

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Потому что если каждый клуб будет придумывать программы тренировок ...С одной стороны пойдем вразрез с требованиями и нормами, установленными государственной властью ...Потому что государство объявило карантин, а мы тренируемся. Так простите, мы не вписываемся ни в какие рамки! Футболисты - личности, к которым прислушивается много болельщиков. И если они своим примером будут демонстрировать, что не соблюдаются нормы карантина, то завтра на улицу выйдут все люди.

- Сколько времени надо команде, чтобы набрать форму?

- Надо две недели, чтобы вернуть команду примерно на прежний уровень. У нас, конечно, есть предварительный план, но опять же - если это будет 2 месяца, это будет уже совсем другая история. Но в сегодняшних реалиях это как минимум 2 недели. Ясное дело, можем начать тренироваться раньше, но болельщики же это увидят - все будет видно невооруженным глазом.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) тренировка коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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