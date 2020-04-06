  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо подтвердило, что ведет судебные разбирательства в ФИФА с Коринтиансом и Сан-Паулу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо подтвердило, что ведет судебные разбирательства в ФИФА с Коринтиансом и Сан-Паулу

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильские клубы просрочили платежи по трансферам Че Че и Сидклея

Динамо подтвердило, что ведет судебные разбирательства в ФИФА с Коринтиансом и Сан-Паулу
Новина українською

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что ведет судебные тяжбы с двумя бразильскими клубами – "Коринтиансом" и "Сан Паулу".

Киевляне требуют от бразильских клубов выполнения условий трансферных контрактов и выплаты задолженности

"Согласно условиям контракта о трансфере футболиста Че Че в ФК "Сан Паулу", трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако "Сан Паулу" не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому ФК "Динамо" обратился в ФИФА по взысканию неуплаченного платежа, а также остальных суммы задолженности по трансферному контракту.

В результате ФИФА подтвердила правомерность требований "Динамо" и обязала "Сан Паулу" выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом.

Однако, чтобы затянуть время, представители "Сан Паулу" заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.

Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферному контракту футболиста Сидклея еще один бразильский клуб - "Коринтианс". Зафиксирован конечный срок уплаты одного из платежей трансферной компенсации - 1 марта 2020 года. Согласно ФК "Динамо" снова обратился в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом", - говорится в заявлении киевского клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...