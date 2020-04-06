Динамо подтвердило, что ведет судебные разбирательства в ФИФА с Коринтиансом и Сан-Паулу

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что ведет судебные тяжбы с двумя бразильскими клубами – "Коринтиансом" и "Сан Паулу".

Киевляне требуют от бразильских клубов выполнения условий трансферных контрактов и выплаты задолженности

"Согласно условиям контракта о трансфере футболиста Че Че в ФК "Сан Паулу", трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако "Сан Паулу" не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому ФК "Динамо" обратился в ФИФА по взысканию неуплаченного платежа, а также остальных суммы задолженности по трансферному контракту.

В результате ФИФА подтвердила правомерность требований "Динамо" и обязала "Сан Паулу" выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом.

Однако, чтобы затянуть время, представители "Сан Паулу" заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.

Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферному контракту футболиста Сидклея еще один бразильский клуб - "Коринтианс". Зафиксирован конечный срок уплаты одного из платежей трансферной компенсации - 1 марта 2020 года. Согласно ФК "Динамо" снова обратился в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом", - говорится в заявлении киевского клуба.