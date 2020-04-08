Каждый защитник назовет это имя. Абу Ханна выделил игрока УПЛ, противостоять которому крайне сложно

Защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна находится на карантине в Запорожье. Футболист как раз собирался вернуться на футбольное поле - а тут коронавирус помешал.

- Против какого форварда вам было труднее всего играть в Украине?

- Тайсон. Думаю, каждый защитник в чемпионате Украины назовет это имя. Этот парень играет на совершенно другом уровне.

- Ваш гол в ворота "Динамо" ударом через себя - что это было?

- На сегодня это лучший момент в моей футбольной карьере. Это был невероятный гол. Как правило, моя работа - это защищать ворота, но тогда удалось забить в этом сумасшедшем матче. Мы очень хорошо играли, но не могли отличиться в воротах "Динамо". Забил на 82 минуте, нам удалось сыграть вничью - 2:2. Я был очень счастлив в тот вечер.

- "Заря" готова бороться за серебряные медали?

- У киевлян действительно есть определенные преимущества и больше денег. Некоторые люди считают, что у "Динамо" индивидуально сильные игроки. Но в этом сезоне многие наши футболисты очень выросли и стали лучше. Конечно, мы боремся за второе место.

Если бы перед зимним перерывом или даже чуть раньше кто-то сказал бы нам, что «Заря» финиширует третьей, мы бы согласились на это. Но с тех пор мы увидели, что "Динамо" в этом сезоне не играет лучше нас. Сейчас наша цель - оставаться выше киевлян в турнирной таблице.

Вместе с тем мы очень уважаем "Динамо". Это легендарный украинский клуб с традициями и большими возможностями. Наши амбиции - стать вторыми в чемпионате, но мы не должны быть самоуверенными или сходить с ума из-за того, что сейчас располагаемся выше. В футболе все быстро может измениться за один или два матча. И тогда вы уже на третий или четвертой позиции. Нам надо оставаться сосредоточенными.

"Заря" не боится ни одной команды в УПЛ, в том числе "Шахтера", которого мы победили перед карантином. Мы очень уважаем их, у них невероятно сильные игроки, но не боимся. Если бы мы боялись, то не были бы способны играть в свой футбол против таких соперников. Мы стараемся придерживаться своего стиля, независимо от того, кто нам противостоит, не меняем тактику против особых команд. За это я и люблю футбол. Мы можем быть собой и играть в тот футбол, который нам нравится. А главное - людям наша игра тоже нравится.