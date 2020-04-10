Игрок Ворсклы: Физическая форма - нет, за время карантина по-настоящему может пострадать другое

№ 23 полтавской "Ворсклы", защитник Вадим Сапай, сообщил о том, как проходит его карантин, как изменится готовность команд после длительной паузы и сколько времени потребуется на восстановление чемпионата.

- Вадим, почти месяц продолжается карантин. Как его проводите Вы?

- Я сейчас в селе в Киевской области. Вместе с семьей. Перед тем, как команду распустили, всем игрокам дали план работы. Все работаем. Я вот бегаю в лесок (не менее получаса в день), делаю приседания, отжимания и т.д. Сам себе постоянно продумываю новые упражнения.

- Насколько большая разница между "поддержкой формы в индивидуальном режиме" и штатным тренировочным процессом?

- Разница ощутима. Я бы сказал, на передний план выходит психологический фактор: в команде тренер говорит тебе, что и как делать, а в сегодняшних условиях ты вынужден сам о себе заботиться. Хотя, конечно, я убежден: никто из футболистов не отлеживается, все работают.

- Это реально поддерживать форму самостоятельно?

- Чемпионат покажет. Что, по моему мнению, главное? То, что мы хорошо поработали на зимнем тренировочном сборе. То есть сделали базу на полгода. Во время карантина по-настоящему может пострадать другое - игровые связи между футболистами. Здесь уже ничего не поделаешь.

- Помните, как несколько лет назад в немецкой "Баварии" после освобождения Карло Анчелотти некоторые игроки ...

- ...Рассказывали, что тренировались дополнительно после командных занятий? Понимаю, на что намекаете? Мол, во время игрового ритма не нужны большие физические нагрузки. Кто знает ...Повторяю: сезон все покажет. В любом случае, не будет такого, что карантин отменят и через день-два нам выходить на поле.

- А через сколько дней можно будет выйти? Сколько нужно времени на подготовку к первой игре после паузы? Недели хватит?

- Возможно ...Думаю, дней 10 достаточно. Двух недель - точно.

- Напоследок Чемпионат Беларуси смотрите?

- Нет, не слежу. С начала карантина футбол по телевизору не смотрел.