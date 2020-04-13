Гендиректор Шахтера: У Томаса Гримма не было сильных коммерсантов

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", дал свой комментарий по поводу итогов работы в Украине в 2018-2020 годах президента УПЛ швейцарца Томаса Гримма.

Менеджер "горняков" выделил президента УПЛ как всегда открытого для диалога.

В любой момент его можно было набрать, переговорить с любого вопроса. С человеческой точки зрения у меня к нему плохих эмоций нет вообще. Мое впечатление - что со своими знаниями и своими умениями, наверное, он попал к нам не в то время. Он - менеджер, который готов приходить на механизм, который уже налажен. А у нас нужен человек, который все это начнет с нуля, будет сталкиваться с украинскими реалиями, где иногда не работают ни правовые, ни финансовые основы.

По словам Палкина, он сам ждал, что в УПЛ будет единственный телевизионный пул, на который начнут продавать права и зарабатывать деньги.

Мы ожидали, что лига будет становиться с каждым годом все больше. Методологически все было построено правильно. Телеправа юридически были сконцентрированы в одном месте - у УПЛ. Была приглашена компания, которая занималась тендеру. Эта компания была иностранной. Тендер провели, выбрали победителя... Но на этом все и закончилось. Путь был пройден на 30%. С коммерческой точки зрения УПЛ была не такая уж прочная. У Гримма не было сильных коммерсантов, которые произведут жесткую позицию по коммерциализации Премьер-Лиги.

Однако, отмечает Сергей Палкин, когда проваливается президент УПЛ, проваливается и вся лига.