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Гендиректор Шахтера: У Томаса Гримма не было сильных коммерсантов

Премьер-лига
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А в УПЛ он попал не в то время

Гендиректор Шахтера: У Томаса Гримма не было сильных коммерсантов
Новина українською

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", дал свой комментарий по поводу итогов работы в Украине в 2018-2020 годах президента УПЛ швейцарца Томаса Гримма.

Менеджер "горняков" выделил президента УПЛ как всегда открытого для диалога.

В любой момент его можно было набрать, переговорить с любого вопроса. С человеческой точки зрения у меня к нему плохих эмоций нет вообще. Мое впечатление - что со своими знаниями и своими умениями, наверное, он попал к нам не в то время.

Он - менеджер, который готов приходить на механизм, который уже налажен. А у нас нужен человек, который все это начнет с нуля, будет сталкиваться с украинскими реалиями, где иногда не работают ни правовые, ни финансовые основы.

По словам Палкина, он сам ждал, что в УПЛ будет единственный телевизионный пул, на который начнут продавать права и зарабатывать деньги.

Мы ожидали, что лига будет становиться с каждым годом все больше. Методологически все было построено правильно. Телеправа юридически были сконцентрированы в одном месте - у УПЛ. Была приглашена компания, которая занималась тендеру. Эта компания была иностранной. Тендер провели, выбрали победителя... Но на этом все и закончилось.

Путь был пройден на 30%. С коммерческой точки зрения УПЛ была не такая уж прочная. У Гримма не было сильных коммерсантов, которые произведут жесткую позицию по коммерциализации Премьер-Лиги.

Однако, отмечает Сергей Палкин, когда проваливается президент УПЛ, проваливается и вся лига.

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В этом мы тоже виноваты. Посещаемость - это не одномоментный проект, пришли и сделали. Это невозможно. Считаю, что президенту УПЛ не стоит ставить такую ​​цель. Он должен заботиться о прибыльности Премьер-Лиги.

Сегодня нам нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром, не будет искать личной выгоды. А будет выполнять задачи, которые перед ним поставлены. Должен быть менеджер, который будет 24 часа работать над тем, чтобы Премьер-лига становилась богаче.

Не нравится, когда выбирают президента, он выбирает свиту вице-президентов, генеральных директоров, а в результате ничего не получается. Если ты готов работать 24 часа в сутки, выполнить поставленные задачи, то через два года нужно посмотреть итоги работы и решать, что делать дальше.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ Томас Гримм телепул
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.04.2020 в 09:58
Якийсь набір загальних фраз. Найбільше сподобалося, що він болт хотів класти на вболівальників, головне ще більше бабла мати.
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