Бущан: Хотел бы попробовать свои силы в Италии или Германии

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, в каких топ-чемпионатах он хотел бы поиграть.

"В каких клубах я хотел бы поиграть? Я и так играю в европейском топ-клубе. Но хотелось бы попробовать себя в Италии – мне нравится их чемпионат.

Также нравится Германия, а Англия – это вообще не обговаривается. Но больше всего именно в Италии или Германии", - сказал Бущан.