Премьер-лига
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Бущан: Хотел бы попробовать свои силы в Италии или Германии
Кипер Динамо рассказал о предпочтениях
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, в каких топ-чемпионатах он хотел бы поиграть.
"В каких клубах я хотел бы поиграть? Я и так играю в европейском топ-клубе. Но хотелось бы попробовать себя в Италии – мне нравится их чемпионат.
Также нравится Германия, а Англия – это вообще не обговаривается. Но больше всего именно в Италии или Германии", - сказал Бущан.
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Источник:Youtube-канал Динамо
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