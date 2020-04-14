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Бущан: Хотел бы попробовать свои силы в Италии или Германии

Премьер-лига
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Кипер Динамо рассказал о предпочтениях

Бущан: Хотел бы попробовать свои силы в Италии или Германии
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, в каких топ-чемпионатах он хотел бы поиграть.

"В каких клубах я хотел бы поиграть? Я и так играю в европейском топ-клубе. Но хотелось бы попробовать себя в Италии – мне нравится их чемпионат.

Также нравится Германия, а Англия – это вообще не обговаривается. Но больше всего именно в Италии или Германии", - сказал Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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