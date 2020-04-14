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Дарио Срна заявил о паузе в Лиге Европы в пользу Вольфсбурга

Премьер-лига
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Забрал семью на карантин из Лондона в Киев

Дарио Срна заявил о паузе в Лиге Европы в пользу Вольфсбурга
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своем карантин и противостояния команды в Лиге Европы с немецким "Вольфсбургом".

Дарио сообщил, что живет все время в Киеве, а несколько недель назад к нему прилетела семья.

Дисциплина, режим, все дома, поэтому все хорошо. В Англии школы закрыли, к счастью, жена успела прилететь вместе с детьми предпоследним самолетом из Лондона. Всем измерили температуру, все хорошо. С тех пор мы дома, иногда гуляем в лесу возле базы.

Хорватия, по словам Дарио, на выходных переживала землетрясение. Поскольку родное государство неоднократно переживало трудные ситуации, бывшие футболисты основали благотворительный фонд и уже помогают людям получить крышу над головой.

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Карантин - это история, где есть как много плюсов, так и много минусов. Плюс в том, что я и каждый футболист сейчас больше времени проводим дома, с семьей. Все же "Шахтер" много летает. Мы почти никого из родни не видим. Поэтому это время надо правильно использовать, быть с близкими дома.

Я занимаюсь дома, купил беговую дорожку, ставлю iPad и смотрю матчи "Шахтера" с "Донбасс Арены". Когда мы много раз играли с "Динамо", с "Днепром", с Сосьедадом.

Пауза, возникшая из-за карантина, в Лиге Европы, по мнению Дарио Срны, пошла на пользу "Вольфсбурга".

"Шахтер" держал все в своих руках. Мы хотели как можно скорее досрочно оформить чемпионство в Украине. Но Лига Европы - наша главная цель, вместе с чемпионатом. У нас был хороший результат, мы провели отличную игру на выезде. Но все в наших руках, будет ответная игра и может быть, в "Вольфсбурга" тоже не будет игр до того момента. Посмотрим, какое решение будет принимать УЕФА.

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В статье: Дарио Срна Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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