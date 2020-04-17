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Тайсон: Дай Бог, в 2021 году буду в Интернасьонале

Премьер-лига
(1 голосов)

На карантине - в Бразилии

Тайсон: Дай Бог, в 2021 году буду в Интернасьонале
Новина українською

Бразильский атакующий хавбек "Шахтера" Тайсон в разговоре с бразильской прессой вспомнил тему своего будущего после завершения контракта с донецким клубом.

Игрок "горняков", сообщает Revista Colorada, заметил, что хотел бы вернуться в бразильский "Интернасьонал".

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"Дай Бог, буду в "Интернасьонале" в 2021 году", - выразил надежду Тайсон в ответ на комментарии поклонников.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Тайсон выступал в молодежной команде "Интернасьонал" в 2004-2007 годах, а затем во взрослой в 2007-2010 годах.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
17.04.2020 в 14:17
Тайсон -ты контракт с Бомжами подписывал? Тем более ты урюк его ПРОДЛИЛ Ты знал с кем ты связался? Так что не ной и доигрывай контракт до конца и не покидай Киев-а то отвезут НА ПОДВАЛ в ДНР И не возвращайся пока в Бразилию Там прячется от европейских судов рыжий Ахмет -так он тебе уже в аэропорту чисто по донецки битой ноги переломает
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simargl (Чернигов)
17.04.2020 в 13:34
Заиммал уже ...
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Hanter44 (Baburka)
17.04.2020 в 13:57
Это не он "Заиммал уже ... " Это какой то из редакторов никак не успокоится.Пару дней назад уже была подобная попытка воодушевить орнитологов.Не прокатило.Реакции с их стороны "0"Вот еще попытка.
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