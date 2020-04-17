Тайсон: Дай Бог, в 2021 году буду в Интернасьонале

Бразильский атакующий хавбек "Шахтера" Тайсон в разговоре с бразильской прессой вспомнил тему своего будущего после завершения контракта с донецким клубом.

Игрок "горняков", сообщает Revista Colorada, заметил, что хотел бы вернуться в бразильский "Интернасьонал".

"Дай Бог, буду в "Интернасьонале" в 2021 году", - выразил надежду Тайсон в ответ на комментарии поклонников.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Тайсон выступал в молодежной команде "Интернасьонал" в 2004-2007 годах, а затем во взрослой в 2007-2010 годах.