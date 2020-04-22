Филиппов рассказал об изменении позиции в Десне и "виновнике" своих ударов с двух ног

Нападающий "Десны" Александр Филиппов недавно оказался в центре медийного внимания в Украине: то его сватают в сборную, то в киевское "Динамо".

А на это есть веские причины - в этом сезоне у него отличная результативносить: забил 13 голов. Притом 1 головой, 6 - левой ногой, 6 - правой.

- Какая у вас рабочая нога?

- Мы с отцом тоже обсуждали это недавно, - говорит Александр sport.ua. - Он следит за статистикой. Рабочая нога правая, но с детства благодаря отцу я пытался развивать и левую ногу. Где-то это мне и не нравилось. Но он всегда говорил: надо не только рабочей бить, но и другой. Так что это в большей степени его заслуга.

- В то же время у вас процент выигранных верховых единоборств - 29, что для центрального нападающего - немного. Над игрой головой нужно еще работать?

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- Да. Игра головой - это пока не мой конек. В этом компоненте мне нужно добавлять. В большинстве клубов УПЛ центральные защитники все высокого роста, поэтому я стараюсь где-то сыграть за счет хитрости, корпус подставить. Но основную ставку делаю на игру внизу, обводки, скорость.

- В этом сезоне у вас, согласно статистике Whoscored, гораздо больше касаний к мячу в штрафной соперника. Вы стали действовать по-другому или видоизменилась структура игры команды в атаке?

- В прошлом сезоне я не играл на острие атаки - часто выходил на позиции под нападающим. В атаке у нас по очереди играли 4 форварда - Денис Безбородько, Дима Хлёбас, Саня Ковпак и я. Как правило, я играл немного ниже, а Безбородько - на острие.

И нужно учитывать, что мы были новичками Премьер-лиги и не всегда играли первым номером, меньше шли в атаку. В этом сезоне и я играю ближе к воротам соперника, и "Десна", считаю, никого не боится и пытается играть в атакующий футбол против любого оппонента.

- Еще немного статистики. У вас процент реализации голевых моментов лучший среди всех игроков чемпионата - 43. В Марлоса из "Шахтера" - чуть более 40. Довольны?

- Если смотреть на статистику, то да. Но я с ходу могу вспомнить несколько убойных моментов, не реализовал. Считаю, нападающий не должен останавливаться и успокаиваться. Нужно работать над собой, приносить пользу команде - тогда и результат будет.

- Игра какого форварда в европейском футболе вам наиболее близка?

- Сложно сказать, потому что хороших нападающих много. Я слежу за Фирмино. С одной стороны у него нет суперскорости и выдающихся бомбардирских качеств, но он приносит огромную пользу, собирая на себя защитников. Благодаря ему Мане и Салах много забивают. Нравится Роберт Левандовски. Он просто голевая машина в штрафной соперника. Забивает левой ногой, правой, головой хорошо играет. Хорошо действует в игре на опережение.

- А кого в чемпионате Украины можете выделить?

- Жуниор Мораес играет на хорошем уровне. У него много моментов - и он их реализует. У него многое можно почерпнуть.