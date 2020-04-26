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Караваев - об игре в масках: Специалисты должны решить, в каких масках можно играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы было не слишком вредно

Караваев - об игре в масках: Специалисты должны решить, в каких масках можно играть

Хавбек "Динамо" Александр Караваев в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что думает о матчах в масках.

- Играть можно, но, думаю, это будут чуть другие маски. В таких масках тяжеловато дышать. Если будем бегать – это совсем другие нагрузки, будет очень тяжело, может быть все что угодно.

Если такое примут, то будут определенные маски, чтобы можно было в них играть, тренироваться. Нужно, чтобы специалисты по этим вопросам хорошо все обдумали и приняли правильное решение, в каких масках можно играть, чтобы для организма было не слишком вредно, – сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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