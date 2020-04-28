Костышин: Раздули,что Хацкевич - физрук. Я тоже физрук. Ведь физрук - это учитель

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказал свое мнение о том, кого он считает лучшим украинским тренером.

"Кто в Украине топ-тренер? Судя по тому, как играют команды, Скрипник — топ-тренер. Хацкевич в порядке. Я с ним общался, мне очень понравилось. То уже раздули, что он физрук. Я тоже физрук. Это что-то плохое? Это учитель. Почему это сразу плохо?

У нас какое-то неуважение к профессии физрука. Он что, мало делает? Тренер "Динамо" или любой другой команды УПЛ не может быть физруком. Кварцяный — отличный тренер, а кому-то не нравится. Я кайф получал, это мое было, я был в тонусе, хоть у меня и была проблема со спиной", - сказал Костышин.