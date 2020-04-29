Специалист по Шахтеру и раздражитель для россиян. Домагой Вида празднует день рождения

Когда зимой 2013-го он переехал в Киев, у многих экспертов возникали сомнения в необходимости этого трансфера. Дело в том, что в "Байере", куда он перешел из "Осиека", Домагой Вида провалился. Впрочем, на родине в загребском "Динамо" защитник вернул утраченную уверенность и привлек внимание бело-синих, поэтому Игорь Сукрис не пожалел за него пять миллионов евро.

В итоге в "Динамо" Вида полностью выполнил свой пятилетний контракт, на его счету 160 матчей, в которых он забил 13 голов. Вида стал настоящим специалистом по "Шахтеру" - именно после результативного удара хорвата киевлянам наконец удалось сломать неприятную серию, которая насчитывала семь поражений подряд в противостоянии с горняками. Домагой отличился в финале Кубка Украины 2014-го года, принес команде победу в классическом в рамках УПЛ сезона 2014/15, а также огорчил Андрея Пятова в Суперкубке 2016 года (сравнял счет, после чего "Динамо" выиграло в серии пенальти). С "Динамо" Вида дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал национальный Кубок, еще один раз - Суперкубок.

Уже после того, как Вида перешел в "Бешикташа" в январе 2018-го, он смог порадовать украинских болельщиков. На Чемпионате мира 2018-го года, который проходил в стране-агрессоре России, после победы над имперской сборной в четвертьфинале Домагой вместе с другим бывшим динамовцем Вукоевичем записал видео, на котором воскликнул "Слава Украине". Инцидент спровоцировал громкий скандал, Виде даже пришлось заявлять, что его неправильно поняли.

Как бы там ни было, Домагой Вида, который стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии, остается одним из самых ярких легионеров в истории "Динамо" и чемпионата Украины. Сегодня 29 апреля он празднует 31-й день рождения, с чем его и поздравляем.