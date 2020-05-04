В УПЛ заявили об обязательном тестировании на Covid-19 и составлении единого протокола для клубов

Руководитель УПЛ в отсутствие президента, исполнительный директор Евгений Дикий, рассказал о том, как чиновники готовят возобновление соревнований в украинском футболе и что еще остается сделать.

- С 12 по 17 мая должно пройти тестирование игроков, тренеров, работников клубов и судей. Каким вы видите этот процесс?

- На неделе заседала рабочая группа в Доме футбола. Присутствовало руководство УАФ. Мы представили клубам так называемый оптимистический сценарий возобновления чемпионата. Планируем, что 30 мая состоится первый матч доигрывание, 24-го тура.

Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на наличие или отсутствие коронавируса. Клубы задавали вопросы, есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. Поможет ли УАФ и лига. Мы сообщили, что со своей стороны сделаем все, что сможем, для помощи.

УАФ будет обращаться в министерство, чтобы эти тесты имели приемлемую цену. Цена варьируется: 500 гривен, есть и 2000 гривен, есть и 5000 гривен.

Обязательно должен быть единый протокол. Есть протокол Бундеслиги. Совместно с УАФ работаем над тем, чтобы внедрить свой протокол, который будет обязателен для всех матчами чемпионата. Будут единые требования также и к тестированию.

Только в случае отрицательного результата будет "зеленый свет", чтобы могли футболисты принять участие в матче.

- Есть ли реакция клубов на предварительный календарь? Может, кто-то не хочет выходить из карантина?

- Негативной реакции нет. Это пока рабочий проект, мы ждем обратной связи от клубов. Все воспринимают с оптимизмом, все хотят вернуться и приступить к матчам. Некоторые клубы говорят, что даже хорошо, что есть такой плотный график. Возможно, будут проблемы с транспортным сообщением. Если клуб едет из Львова едет в Мариуполь, а по дороге у него будет матч в Киеве, то им приемлемо, что матч состоится на неделе.

- Какая главная сложность, чтобы 30 мая мы увидели футбол?

- Мы зависим от решения правительства. Если 12 мая мы увидим ослабление карантина, то сможем приступить к полноценному тренировочному процессу, будем понимать, что матчи могут играть, конечно, без зрителей. Тогда 30 мая стартует доигрывание чемпионата.