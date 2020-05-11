Метревели о расширении УПЛ: Главное - стабильность Лиги

Претендент на пост президента УПЛ Михаил Метревели поделился мнением об увеличении числа участников Лиги со следующего сезона.

"Я сторонник расширения до 14 и до 16 команд. Но здесь самое главное – стабильность лиги. Если предположить ситуацию, что начинается чемпионат и играет 14 команд, но 1-2 команды не доигрывают чемпионат, – это будет очень плохо. И для будущего президента лиги, в том числе.

Поэтому здесь мы должны понимать, что расширяя лигу, мы должны смотреть на несколько шагов вперед. Какие команды и насколько сильны финансово, какой у них риск банкротства, есть ли у них современная инфраструктура? Если мы увидим, что нет большого риска банкротства клубов и 14 команд допустимо, – так и должно быть", – сказал Метревели.