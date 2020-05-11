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Метревели о расширении УПЛ: Главное - стабильность Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Кандидат в президенты УПЛ за расширение Лиги, но с определенными условиями

Метревели о расширении УПЛ: Главное - стабильность Лиги
Новина українською

Претендент на пост президента УПЛ Михаил Метревели поделился мнением об увеличении числа участников Лиги со следующего сезона.

"Я сторонник расширения до 14 и до 16 команд. Но здесь самое главное – стабильность лиги. Если предположить ситуацию, что начинается чемпионат и играет 14 команд, но 1-2 команды не доигрывают чемпионат, – это будет очень плохо. И для будущего президента лиги, в том числе.

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Поэтому здесь мы должны понимать, что расширяя лигу, мы должны смотреть на несколько шагов вперед. Какие команды и насколько сильны финансово, какой у них риск банкротства, есть ли у них современная инфраструктура? Если мы увидим, что нет большого риска банкротства клубов и 14 команд допустимо, – так и должно быть", – сказал Метревели.

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В статье: Михаил Метревели
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 17:45
Нахрена уроды уменьшали число команд ??? Добились только того, что исчезли болельщики со стадионов....
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