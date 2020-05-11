Луческу: Фонсека даже не поблагодарил за замечательную команду, которую я ему оставил

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу высказал свое мнение о наставнике "Ромы" Паулу Фонсеке, который принял донецкий клуб после ухода румынского специалиста.

"Я оставил пост главного тренера Фонсеке, но не скрою, что был расстроен его поведением. Он даже не поблагодарил за замечательную команду, которую я оставил ему, хотя одного телефонного звонка было бы достаточно.

Он начал играть 4-4-2 как в "Браге", но в какой-то момент президент убедил его вернуться к моему 4-2-3-1, потому что команда наизусть знала эту игровую схему, которая создана специально для многих бразильцев.

Также хочу отметить, что при мне "Шахтер" каждый год продавал, по крайней мере, пару игроков, а при Фонсеке этого нет.

Тем не менее, я должен признать, что Фонсека продемонстрировал большой интеллект и способность адаптироваться, и я убежден, что помимо грубости, которую он допустил в мой адрес, у него есть навыки, чтобы хорошо работать в Риме.

Я был доволен, когда мы с "Шахтером" разгромили "Брагу" со счетом 4:0. И еще добавляю: из "Браги" Фонсека никогда бы не перешел в "Рому", – сказал Луческу в интервью Roma News