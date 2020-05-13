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Леднев: У Динамо намного сильнее молодежь, чем у Шахтера
Отличный повод сравнить молодежь наших грандов
22-летний хавбек "Динамо" Богдан Леднев, который играет в аренде в "Заре", высказал свое мнение относительно нынешнего поколения молодых игроков в киевском клубе.
"В "Динамо" самая лучшая молодежь, которая есть в Украине. Это длилось на хорошем периоде времени.
И дубль, и U-19 чемпионат выигрывало "Динамо", намного сильнее молодежь, чем у "Шахтера".
Даже если посмотреть, в различных сборных молодежных всегда с "Динамо" было больше всех игроков", - сказал Леднев.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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