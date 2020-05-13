Леднев: У Динамо намного сильнее молодежь, чем у Шахтера

22-летний хавбек "Динамо" Богдан Леднев, который играет в аренде в "Заре", высказал свое мнение относительно нынешнего поколения молодых игроков в киевском клубе.

"В "Динамо" самая лучшая молодежь, которая есть в Украине. Это длилось на хорошем периоде времени.

И дубль, и U-19 чемпионат выигрывало "Динамо", намного сильнее молодежь, чем у "Шахтера".

Даже если посмотреть, в различных сборных молодежных всегда с "Динамо" было больше всех игроков", - сказал Леднев.