Добротный футбол, усиление Днепра-1 и потенциал Динамо. Эксперты о 24-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек разбирают матчи первого после карантина тура УПЛ.

"Колос" - "Десна" 0:2

Александр Севидов: Было беспокойство, какой же футбол команды покажут после длительного перерыва. Худшие ожидания развеялись, остались приятные впечатления. Получилась хорошая боевая игра, как будто и не было двухмесячного перерыва.

Больше понравился первый тайм. "Колос" играл относительно в простой футбол. "Десна", имея в составе более классных исполнителей, больше комбинировала, использовала стенки на третьего с забеганием в штрафную. При абсолютно равном первом тайме, коваливцы действовали чуть агрессивнее. А гол Фаворова во второй половине предопределил всю стратегию игры.

Но хозяева, что нужно отдать им должное не сломались, продолжали верить, нагнетали и создали два прекрасных момента, чтобы сравнять счет. Вначале заработали пенальти, который на свое несчастье не забили. И это дало импульс северянам. Но буквально через несколько минут после нереализованного одиннадцатиметрового удара Лысенко обязан был наказывать гостей, когда с пяти метров пробил головой мимо ворот.

Эти два ключевых момента, продемонстрировавшие неумение реализовать свои шансы, и решили исход поединка в пользу "Десны". Лишний раз показывает, что футбол - это не только подбор игроков, тактики, но еще и везение. Сегодня оно было на стороне "Десны", видимо, победа им больше была нужна, и они ее добыли. Мастерство подопечных Рябоконя оказалось выше, чем у их соперника.

Стоит отметить удачную замену во втором тайме, когда Картушов вышел и внес обострение впереди, он же и забил второй мяч, тем самым закрыв надежду хозяевам хотя бы на ничью. Но, несмотря на поражение, "Колос" не разочаровал. Свои моменты они создали, в очередной раз проявили характер, скорость у команды есть, бежать в атаку готовы. Единственно, что не получилось, так это забить. Абсолютно равная игра, которая должна была закончиться ничейным результатом, что отвечало бы логике поединка.

"Александрия" - "Заря" 1:0

Александр Севидов: Получился такой же интересный и содержательный матч, как и в Киеве. Видно, что игроки соскучились по футболу. Главное, чтобы этих эмоций у команд хватило надолго. Равная игра двух достойных соперников, которая была словно качели. То одна сторона владела инициативой, то другая.

Обе команды играли в свой футбол. "Заря" контролировала мяч, подолгу используя розыгрыш, искала свои моменты и находила, луганцы могли не единожды забить. "Александрия" использовала свой привычный стиль ведения игры: быстрые контратаки, длинные передачи. А также рассчитывала на стандарты. Как и луганчане, хозяева создавали моменты. Самым закономерным результатом была бы голевая ничья 1:1 или 2:2. Очень обидное для "Зари" поражение. Подчеркиваем, что команды показали добротный футбол.

"Днепр-1" - "Олимпик" 3:1

Сергей Шебек: Победу днепрян можно назвать рациональной и эффективной. Сумели использовать свои моменты и ошибки "олимпийцев". Первый тайм был равным, никто не имел явного преимущества. Забей "Олимпик" на 8-й минуте мяч, то неизвестно, как бы развивались события в дальнейшем. После подачи справа Тейшера по исполнению техники игры головой все делал правильно, но блестяще сыграл Гальчук, парировав коварный удар.

В дальнейшем шла позиционная борьба за владением пространства, в которой преуспел "Днепр-1". Бразильский легионер Тейлор за счет скорости и индивидуального мастерства на краю обыграл соперника, отпасовал на Булецу, который и открыл счет. Вот так простая командная атака принесла свои плоды. Нужно сказать, что Тейлор - это очень качественное приобретение, что он подтвердил уже в своем дебютном матче. Он и во "Львове" своей яркой игрой отличался, с ходу вписался в новый коллектив.

У "Олимпика" перед перерывом был неплохой шанс сравнять счет, когда Политыло метров с 20-и плотно пробил, но мяч просвистел буквально рядом со стойкой. И второй тайм донетчане начали активно, завладели инициативой, пытаясь сравнять счет. В очередной раз Ксенз сделал с фланга подачу на Шахаба, он же пробил головой чуть выше.

Но активность гостей была недолгой – минут 10. Затем уже хозяева перехватили инициативу, навязали свою игру, и за счет лучших физических кондиций дожали соперника. Нужно отметить, что линия полузащиты днепрян в этот отрезок игры переиграла своих визави. Они больше контролировали мяч, за счет чего хорошо готовили атаки. Второй мяч с углового забил Адамюк, которого никто не опекал. В этом случае оборона применила зонную защиту, вместо индивидуальной, поэтому забивающий остался один. А третий мяч хозяева забили после грубой ошибки защитника "Олимпика", неосмотрительно отдавший возле штрафной мяч оппоненту. И опять Тейлор показал себя с лучшей стороны, мощным ударом вколотив мяч под перекладину. После долгой паузы "Олимпик" находится не в лучших физических кондициях, и это главная причина их поражения.

"Ворскла" - "Львов" 1:1

Александр Севидов: То, что полтавчане потеряли три очка и подарили очко львовянам, это только их "заслуга". Переиграть соперника, доминировать на протяжении всей игры, создавать голевые моменты и не реализовать ни одного! А их забитый гол получился спонтанным. "Ворскла" в таком состоянии еще не готова за счет класса взять мяч под контроль и довести матч до логического завершения.

"Львов" можно понять, они приехали за очком. Ничего не показали, ничего не сотворили, их атаки были хаотичными. Но за счет случайности в виде очень спорного пенальти, можно сказать, украли из-под носа у хозяев очко. Просто свалилось футбольное счастье. "Ворскла" просто обязана была прибавить и дожать такую команду. Посчитали, что возьмут их малой кровью, а оказалось, не смогли. Кого как не "Львов" нужно обыгрывать дома и набирать очки. Сами должны винить себя.

Если у "Львова" за игру не было ни одного шанса, то у "Ворсклы" их было четыре. В первом тайме Степанюк мог дважды забить головой. После перерыва два отличных момента было у Кулача, но не удалось. И тут сработал закон несправедливости - не можете забить, получите в свои. Вместо того чтобы уверенно победить 3:0, "порадовали" гостей счетом 1:1.

Нужно работать над реализацией и уделить внимание технике игры головой. Игрокам не хватает мастерства и класса, и это относится к двум коллективам. Команды показали вялотекущий футбол, играли в среднем темпе, такое впечатление, что им ничего уже не надо.

"Шахтер" - "Динамо" 1:3

Александр Севидов: В первом тайме киевляне смотрелись предпочтительнее. Они успевали перекрывать "горняков" на всех участках поля и сумели навязать свой стиль игры. Выигрывали борьбу и локальные единоборства, такой игрой заставили "Шахтер" чувствовать себя очень неуверенно. Даже Тайсон в первом тайме потерялся. "Динамо" не оставило зон для соперника, чтобы они не могли разбежаться.

Но на второй тайм "бело-синих" физически не хватило. Не могли уже так быстро возвращаться назад, появились открытые и большие зоны между линиями, начались обрезки. Проигрывали борьбу, не успевали за соперниками на полушаге, что давало возможность игрокам "Шахтера" вылетать в атаку. За счет контроля, донетчане взяли инициативу в свои руки, заставляя киевлян больше бегать без мяча, при этом еще больше тратить силы.

У "Шахтера" в составе есть группа лидеров, а вот у "Динамо" только один в центре поля - Сидорчук, но этого мало. На мой взгляд, Вербич не так выглядит хорошо, как хотелось бы тренерам "Динамо". Можно рассуждать, что отсутствие Цыганкова сыграло ключевую роль в поражении команды. Но не думаю, что это действительно так, будь он на поле, то все было бы по-другому. Киевляне насколько могли, настолько и боролись. Шестьдесят минут игры это и был реальный уровень "Динамо", но матч то длится 90 минут. А потом "Шахтер" просто добил хозяев, которые попросту остановились.

Не раз говорил, что и понятно для многих, не сегодняшний день "Шахтер" сильнее "Динамо". Заслуженная и убедительная победа "горняков" за счет того, что класс и подбор футболистов у подопечных Каштру сильнее, чем у его коллеги Михайличенко. Единственно радует, что у "Динамо" восемь воспитанников начали матч в стартовом составе. И это шикарно на перспективу. Другое дело, что это пока еще не позволяет бороться за чемпионство. Тот же Цитиашвили ничего не испортил и смотрелся на уровне "Шахтера", пока были силы. Его шикарная голевая передача на Буялького говорит о его не малом потенциале. Подтянуть уровень мастерства игроков "Динамо" к уровню "Шахтера" - вот это задача на ближайшее время.