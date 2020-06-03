Калитвинцев: Динамо не тот клуб, второму месту которого должны радоваться люди

Украинский тренер и экс-игрок "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился мнением о выступлении киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

"Чемпионат не закончен, это первое. А второе, мне неприятно как бывшему футболисту и болельщику "Динамо" говорить про второе-третье место. Если кто-то из футболистов считает, что они молодцы, заняли второе место – мне это чуждо. Для "Динамо" второе место – это плохо, мы проиграли первое место, а не заняли второе.

Да, сегодня реалии такие, но "Динамо" не тот клуб, второму месту которого должны радоваться люди, независимо от того, как складывается ситуация. В эту ситуацию клуб попал сам. Там проиграли, там проиграли. Но радоваться тому, что заняли второе место или займут...

Смотрю на это, как на провальный сезон. Уже надо выстраивать стратегию, как занять в следующем сезоне первое место. "Динамо" на 2-3-м месте – это плохо. Но я не говорю, что "Шахтер" незаслуженно первый", – сказал Калитвинцев.