Шабанов: Если были наблюдатели ВАР, значит все три пенальти назначили правильно

Защитник "Динамо" Артем Шабанов прокомментировал победный домашний матч против "Александрии", в котором его команда победила со счетом 5:1.

- В матче было три пенальти и одно удаление, но судья всего однажды обратился к системе ВАР,…

- Да, в моменте, когда назначался пенальти в наши ворота. Он посмотрел видео и сказал, что наш игрок придерживал соперника. Если были наблюдатели ВАР, , и они оставили все три пенальти в силе, значит, это правильно.

- Принято считать, что "Динамо" может показать свой уровень только на фоне одного соперника. Насколько показательными в этом плане являются другие команды?

- Сегодня у нас был неплохой соперник, "Александрия" - добротная команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках и показывала неплохой футбол. Но у них было удаление на 60-й минуте, и они играли в меньшинстве, поэтому и такой крупный счет. Плюс, стало очень жарко, и было тяжело бегать. Также достаточно сильные команды "Заря" и "Десна", по крайней мере, они показывают хорошую, стабильную игру.

- Вы рады, что сезон возобновился, или было бы лучше его завершить досрочно?

- Конечно, очень хотелось поскорее вернуться к работе, поскольку сидеть дома и лишь изредка приезжать на базу бегать – мало удовольствия. Хочется и с мячом поработать, и с коллективом пообщаться, и ребят увидеть – все соскучились по этому. Хорошо, что футбол вернулся и чемпионат возобновился. Надеюсь, в скором времени и болельщики смогут приходить на стадион и смотреть матчи вживую, находясь на трибунах.