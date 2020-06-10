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Че Че после "страданий в Украине" сделал тату "stay strong" с двумя изображениями

Премьер-лига
(1 голосов)

Лица Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икс

Че Че после "страданий в Украине" сделал тату "stay strong" с двумя изображениями
Новина українською

Уроженец города Сан-Паулу Данило дас Невес Пинейро, бразильский центральный полузащитник, более известный как Че Че, который в 2018-2019 годах выступал в киевском "Динамо", рассказал о расизме в своей жизни и связанными с этим татуировками на ногах.

Че Че признается, что с детства жил в гнете, как и все люди с черной кожей в Бразилии. Он искал надежду в футболе, чтобы не стать частью статистики, указывает, что 75% самых бедных слоев населения в Бразилии - чернокожие.

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Он, пишет Globo Esporte, стал Че Че, быстрым полузащитником, который использовал свое футбольное мастерство, чтобы преодолеть социальный барьер и отдать дань Мартину Лютеру Кингу.

Я выходец из бедной семьи. Я знаю, что такое быть чернокожим, что такое зайти в торговый центр, когда люди начинают поглядывать с мыслью: "Что он здесь делает?". Часто право на мечту у нас отбирают именно таким образом. Потому что в детстве у нас много планов, мечтаний, но мы не имеем равных условий - и это факт.

Сегодня мы имеем привилегию быть голосом в нашей стране, быть теми, к кому прислушиваются. Эти татуировки я набил, когда был в Украине. Если не ошибаюсь, после какой-то ситуации, когда я там страдал.

Че Че после "страданий в Украине" сделал тату "stay strong" с двумя изображениями - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) чемпионат Бразилии Сан-Паулу Че Че
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Комментарии (8)
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absurdlight (Kiev)
10.06.2020 в 10:37
Страдал *уйней? Вот, из-за таких ты, вас Бог и наказал, что вы ... :)
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+1
0
skopa (Харьков)
10.06.2020 в 09:39
Квашин, ты правда из Харькова? Тут вузов больше, чем где бы то ни было на душу населения.Где -нибудь учился или так...просто пиз..ячу по клавишам...Для тебя и тебе подобным-ни Флойд, ни его друг коп- никакие не масоны, это биомасса, количество которой срочно нужно уменьшать..И для этого есть миллиарды общака рептилоидов Кагала, и этот американский Майдан они могут спонсировать хоть до выборов, в этом и цель.Убрать нужно несговорчивого Трампа...А вот тогда готовь ж..пу под вакцину, неуч...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.06.2020 в 09:57
просто безграмотный во многих аспектах Просто шавКин
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2020 в 10:06
Хватит фигню писать. Трамп кекс еще тот.. Желтые жилеты во Франции тоже, или таки нет?
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0
0
Vantala (Kharkiv)
10.06.2020 в 08:56
Вырезали. Когда я там страдал х**ней, он наверняка сказал так. Потому, что если бы он и правда страдал, он бы запомнил эту ситуацию
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+5
0
skopa (Харьков)
10.06.2020 в 09:05
Логично..Теперь всем не дает покоя слава несостоявшегося актера Флойда, который со своим друганом копом должны были разыграть сценку на многочисленные камеры, но не предупредили, что для одного из них все закончится летально..Вообще, странная отложенная смерть от асфикции...
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0
-3
Просто Квашин (Харьков)
10.06.2020 в 09:26
теория мирового заговора массонов...а кто массоном был - полицейский или Флойд ???
+1
-1
10 (Феодосия)
10.06.2020 в 09:26
Ахах лучший коммент! А по теме: за что вас (чернокожих) любить и жалеть? Вы не хотите работать, а хотите жить богато и чтоб у вас всё было! Хитрожопых никто не любит.
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+1
0


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