Че Че после "страданий в Украине" сделал тату "stay strong" с двумя изображениями

Уроженец города Сан-Паулу Данило дас Невес Пинейро, бразильский центральный полузащитник, более известный как Че Че, который в 2018-2019 годах выступал в киевском "Динамо", рассказал о расизме в своей жизни и связанными с этим татуировками на ногах.

Че Че признается, что с детства жил в гнете, как и все люди с черной кожей в Бразилии. Он искал надежду в футболе, чтобы не стать частью статистики, указывает, что 75% самых бедных слоев населения в Бразилии - чернокожие.

Он, пишет Globo Esporte, стал Че Че, быстрым полузащитником, который использовал свое футбольное мастерство, чтобы преодолеть социальный барьер и отдать дань Мартину Лютеру Кингу.