Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Че Че после "страданий в Украине" сделал тату "stay strong" с двумя изображениями
Лица Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икс
Уроженец города Сан-Паулу Данило дас Невес Пинейро, бразильский центральный полузащитник, более известный как Че Че, который в 2018-2019 годах выступал в киевском "Динамо", рассказал о расизме в своей жизни и связанными с этим татуировками на ногах.
Че Че признается, что с детства жил в гнете, как и все люди с черной кожей в Бразилии. Он искал надежду в футболе, чтобы не стать частью статистики, указывает, что 75% самых бедных слоев населения в Бразилии - чернокожие.
Он, пишет Globo Esporte, стал Че Че, быстрым полузащитником, который использовал свое футбольное мастерство, чтобы преодолеть социальный барьер и отдать дань Мартину Лютеру Кингу.
Я выходец из бедной семьи. Я знаю, что такое быть чернокожим, что такое зайти в торговый центр, когда люди начинают поглядывать с мыслью: "Что он здесь делает?". Часто право на мечту у нас отбирают именно таким образом. Потому что в детстве у нас много планов, мечтаний, но мы не имеем равных условий - и это факт.
Сегодня мы имеем привилегию быть голосом в нашей стране, быть теми, к кому прислушиваются. Эти татуировки я набил, когда был в Украине. Если не ошибаюсь, после какой-то ситуации, когда я там страдал.