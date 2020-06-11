Грицына: В матче с Зарей Динамо будет тяжело

Экс-игрок "Зари" и "Динамо" Юрий Грицына поделился мнением об очном противостоянии команд, которое состоится в ближайший уик-энд.

- Могу сказать однозначно – "Динамо" будет тяжело. С приходом во главу "Зари" Виктора Скрипника, команда выглядит очень прилично. Если честно, я не смотрел их недавние матчи, но знаю, что от "Александрии" они пропустили уже в самом конце матча, в компенсированное время, а в целом же игра была ничейной. Это поражение можно назвать случайным.

Мне кажется, после карантина многие команды находятся не в лучшей форме, поэтому шансы на победу есть у обоих соперников. Скорее всего, игра будет равной, разве что у "Зари" будет преимущество домашнего стадиона.

В целом, сложно что-то прогнозировать, поскольку команды два с половиной месяца не играли, и после карантина прошло всего два тура. Естественно, могут быть перепады между хорошей и плохой игрой. Командам не хватает стабильности.

- У "Зари" и "Динамо" равное количество очков, они оба борются за второе место – эти факторы придают принципиальности предстоящей встрече?

- Безусловно. Возможно, это положительным образом повлияет и на психологию, добавит соперникам сил. Ведь в случае отрыва одна из команд могла бы расслабиться и успокоиться, в этом же случае подобного точно не случится. Для "Динамо" вообще любое место, кроме первого – это провал, но второе станет хотя бы слабым утешением. Так что могу предположить, что у киевлян будет больше мотивации, но и "Заря" в этом плане не отстанет, тем более, что они играют дома, да и на "Динамо" специально настраиваться нет необходимости – против этой команды все хотят себя показать лучшим образом. В общем, будет интересно.

- У "Зари" не сыграет Леднев, у "Динамо" же, наоборот вернулся в строй дисквалифицированный в прошлом матче Попов. Насколько кадровый состав является ощутимым преимуществом?

- Сложно сказать. Думаю, замена Ледневу у "Зари" есть. Не владею информацией, насколько это ключевой игрок для команды, могу лишь сказать, что есть человеческий фактор: один футболист сегодня хорошо сыграл, а завтра – плохо, и наоборот. Особо это ощущается в таких сложных играх, где есть и ответственность, и давление. Леднев – молодой парень, возможно, у него еще недостаточно опыта, чтобы уверенно играть в таких матчах. В любом случае, тренеры решат эту проблему и при необходимости перестроят игру нужным образом, чтобы с максимальной эффективностью использовать тех ребят, которые остаются в их распоряжении.

- В последних матчах у "Динамо" хорошо работают фланги в лице Миколенко и Кендзеры. Первый регулярно забивает "Александрии", а второй трижды отдавал голевые передачи в поединках с "Зарей". На ваш взгляд, фланги – это сильная сторона киевлян?

- Оба эти игрока очень хороши, но необходимо учитывать, в какой форме они сейчас находятся. Все-таки длительная пауза очень сильно повлияла на состояние игроков, тем более, что времени на подготовку почти не было, а матчи попались сложные – с "Шахтером", "Александрией" и сейчас с "Зарей". Скорее всего, динамовцы будут набирать форму за счет игр. В этом случае многое зависит от самого игрока, того как он себя подготовит и настроит. Тренер же может только что-то подсказать – не более. Понятно, что и Миколенко, и Кендзера индивидуально очень сильные футболисты. Но опять же: ценятся стабильные футболисты, а у нас с этим проблемы, нельзя ожидать, что ребята в каждом матче будут держать определенный уровень, особенно в таких ответственных матчах. Нужно запастись терпением и дать им время.