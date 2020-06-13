Юрий Максимов: У нас 13-14 футболистов, на которых держится команда. Нужно 25 таких

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с "Мариуполем" в рамках 26-го тура УПЛ.

— Игра была равной. Мы уже вторую игру кряду выигрываем 1:0, но не можем удержать этот счет. Прекращаем играть, где-то "садимся". Сегодня мы лучше выглядели по сравнению с матчем против "Львова".

Выигрываем 1:0, но пропускаем… В целом, игрой доволен. Теперь главное, чтобы футболисты восстановились. У нас не такая большая лавка, пошли травмы, карточки. Это наша самая главная проблема.

— Вопрос от журналиста неофициального сайта ФК "Ворскла". В чем причина, что команда демонстрирует неплохую игру, выигрывает, но второй матч кряду пропускает и в итоге две ничьи?

— Повторюсь, короткая лавка. У нас есть обойма футболистов, которые вытягивают игры. Это 13-14 футболистов, на которых держится команда. А их должно быть 25.