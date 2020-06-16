Лучший футболист 26-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Украинская Премьер-Лига продолжает радовать фанатов, соскучившихся по большому футболу во время карантина. Каждый тур дарит болельщикам интересные матчи, эффектные голы и роскошные индивидуальные перформансы.

Как раз о последних мы и хотим поговорить.

Уже традиционно, право выбрать лучших игроков тура мы доверили вам, путем голосования в нашем telegram-канале.

И переходим к тройке лучших.

3-е место – Марлос ("Шахтар")

Марлос был безоговорочно лучшим футболистом УПЛ после возобновления сезона. Продолжил демонстрировать свой класс украинский бразилец и в 26-м туре. Именно он организовал гол партнеру Жуниору Мораесу, выдав шикарный разрезающий пас на форварда, которому оставалось только обыграть вратаря. Результативных действий у одного из лидеров "горняков" могло быть и больше, но не получилось. Да и конкуренты были ярче.

2-е место – Александр Филиппов ("Десна")

Достаточно внезапно бомбардирская гонка в УПЛ перестала быть скучным доминированием Мораеса. Александр Филиппов набрал шикарный ход в 2020-м году и твердо намерен потрепать нервы украино-бразильцу, который явно уже видел титул у себя в коллекции. Впрочем, даже более важно то, что голы форварда приносят победы его команде. Дубль в ворота "Александрии" (в том числе шикарный первый гол) позволили подопечным Рябоконя остаться в активной гонке за вторую позицию.

1-е место – Виталий Буяльский ("Динамо")

Пожалуй, только лидер "Динамо" и может поспорить с Марлосом за звание лучшего игрока пост-карантина. Причем киевлянин находится в куда менее комфортных условиях. "Бело-синие" сами по себе пребывают не в лучшем состоянии из-за травм важных исполнителей и длительного простоя. А потому старания Виталия Буяльского ценны вдвойне. Он забивает в каждом туре, причем мячи важные и переломные. Именно его точный удар позволил команде сравнять счет в матче с "Зарей", после чего партнеры взбодрились и доверили дело. Но форма Виталия определенно радует.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 26-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Виталий Буяльский!

Мы же напоминаем: если вы хотите влиять на определение лучшего игрока тура – подписывайтесь на наш telegram-канал и ваш голос может быть решающим.