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Главный тренер Колоса заявил о нарушении дисциплины в своей команде

Премьер-лига
(1 голосов)

При пробитии пенальти

Главный тренер Колоса заявил о нарушении дисциплины в своей команде
Новина українською

Руслан Костышин, коуч "Колоса", после матча с "Динамо" (1:2) в 27 туре УПЛ, охарактеризовал игру своей команды.

Мы достаточно хорошо выглядели на фоне "Динамо". Хотя у нас есть свои проблемы, есть травмированные - Ореховский и Смирный, и это ключевые позиции. Мы действительно хорошо выглядели, и могли надеятся где-то и на победу.

Мы всем даем бой, хотя у нас есть свои проблемы. И я не списываю на то, что у нас есть проблемы в качестве, в исполнении, в реализации моментов. Мы выходим с "Шахтером" один на один, выходим с "Динамо", и не можем забить. И это проблема нашей команды.

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У нас есть задача - играть за свою честь, достойно выглядеть, показывать то, за что так полюбили "Колос". За неуступчивость, за характер. И мы доводим это играми. И мы играем за болельщиков, за премиальные от президента, и за свое имя.

Скажу, что сегодня была нарушена дисциплина - до матча было решено, что первым пенальти бьет Гавриш. Но мяч взял Богданов, мы будем выяснять, как это произошло. Арни Вильхамссон был на замене, и должен был первый пенальти бить Гавриш, а когда вышел Арни, то он должен был пробивать, если будет второй пенальти. И он молодец.

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В статье: Андрей Богданов Руслан Костышин Виталий Гавриш Динамо (Киев) пенальти Колос (Ковалевка) Павел Ореховский Евгений Смирный Арни Вильхамссон
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Источник:
Колос

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.06.2020 в 11:24
Богданова штрафануть за наглость--зазвездился хлопчик
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