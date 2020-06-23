Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Колоса заявил о нарушении дисциплины в своей команде
При пробитии пенальти
Руслан Костышин, коуч "Колоса", после матча с "Динамо" (1:2) в 27 туре УПЛ, охарактеризовал игру своей команды.
Мы достаточно хорошо выглядели на фоне "Динамо". Хотя у нас есть свои проблемы, есть травмированные - Ореховский и Смирный, и это ключевые позиции. Мы действительно хорошо выглядели, и могли надеятся где-то и на победу.
Мы всем даем бой, хотя у нас есть свои проблемы. И я не списываю на то, что у нас есть проблемы в качестве, в исполнении, в реализации моментов. Мы выходим с "Шахтером" один на один, выходим с "Динамо", и не можем забить. И это проблема нашей команды.
У нас есть задача - играть за свою честь, достойно выглядеть, показывать то, за что так полюбили "Колос". За неуступчивость, за характер. И мы доводим это играми. И мы играем за болельщиков, за премиальные от президента, и за свое имя.
Скажу, что сегодня была нарушена дисциплина - до матча было решено, что первым пенальти бьет Гавриш. Но мяч взял Богданов, мы будем выяснять, как это произошло. Арни Вильхамссон был на замене, и должен был первый пенальти бить Гавриш, а когда вышел Арни, то он должен был пробивать, если будет второй пенальти. И он молодец.