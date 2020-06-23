Главный тренер Колоса заявил о нарушении дисциплины в своей команде

Руслан Костышин, коуч "Колоса", после матча с "Динамо" (1:2) в 27 туре УПЛ, охарактеризовал игру своей команды.

Мы достаточно хорошо выглядели на фоне "Динамо". Хотя у нас есть свои проблемы, есть травмированные - Ореховский и Смирный, и это ключевые позиции. Мы действительно хорошо выглядели, и могли надеятся где-то и на победу.

Мы всем даем бой, хотя у нас есть свои проблемы. И я не списываю на то, что у нас есть проблемы в качестве, в исполнении, в реализации моментов. Мы выходим с "Шахтером" один на один, выходим с "Динамо", и не можем забить. И это проблема нашей команды.