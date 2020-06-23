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Грузины и бразильцы. Известна причина отставки Меликяна, новый коуч ФК Львов приведет грузинов

Премьер-лига
(1 голосов)

В свой тренерский штаб

Грузины и бразильцы. Известна причина отставки Меликяна, новый коуч ФК Львов приведет грузинов
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Бывший главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян, который тренировал команду до 21 июня, имел конфликт с генеральным директором клуба. Именно по этой причине какое-то время, пока он работал, ему уже искали замену.

Как сообщил Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, с новым тренером Георгием Цецадзе клуб договорился еще накануне.

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Был определенный конфликт между Меликяном и гендиректором клуба Панькивым. Поэтому ситуация могла решиться только так.

Новый тренерский штаб будет весь грузинский.

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В статье: ФК Львов Эгише Меликян Егише Меликян Андрей Панькив Георгий Цецадзе
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
23.06.2020 в 13:25
Е. Меликян Нормальный тренер и командв его видно что старается играть в атак.футбол и выглядит хорошо ,но результат еще зависит...также от Фартуны и Судей . Может с приходом грузина что-то поменяется ...Но армянину желаю удачи в др.клубе..В том же МХ-1925 например .
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