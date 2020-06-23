Грузины и бразильцы. Известна причина отставки Меликяна, новый коуч ФК Львов приведет грузинов

Бывший главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян, который тренировал команду до 21 июня, имел конфликт с генеральным директором клуба. Именно по этой причине какое-то время, пока он работал, ему уже искали замену.

Как сообщил Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, с новым тренером Георгием Цецадзе клуб договорился еще накануне.

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