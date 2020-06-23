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Грузины и бразильцы. Известна причина отставки Меликяна, новый коуч ФК Львов приведет грузинов
В свой тренерский штаб
Бывший главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян, который тренировал команду до 21 июня, имел конфликт с генеральным директором клуба. Именно по этой причине какое-то время, пока он работал, ему уже искали замену.
Как сообщил Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, с новым тренером Георгием Цецадзе клуб договорился еще накануне.
Был определенный конфликт между Меликяном и гендиректором клуба Панькивым. Поэтому ситуация могла решиться только так.
Новый тренерский штаб будет весь грузинский.
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Источник:ТаТоТаке
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balamyt (Boston)
23.06.2020 в 13:25
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