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Фенербахче заинтересовался форвардом Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Ларри Кайоде может остаться в Турции

Фенербахче заинтересовался форвардом Шахтера
Новина українською

Турецкий "Фенербахче" обратил внимание на 27-летнего форварда "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который сейчас играет в аренде в "Газиантепе".

По информации Fotospor, в данном трансфера лично заинтересован легенда "Фенера" Эмре Белезоглу, который после окончания этого сезона завершит карьеру игрока и займет пост спортивного директора стамбульского клуба.

Также отмечается, "Шахтер" готов рассмотреть предложения по продаже игрока, так как не видит форварда в первой команде.

Отметим, что Transfermarkt оценивает нигерийца в 2,4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ларри сыграл за "Газиантеп" 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Газиантепспор (Турция) Оларенваджу Кайоде
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