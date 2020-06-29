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Объявлен лучший тренер 28 тура УПЛ

Премьер-лига
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Любитель схемы 4-2-3-1

Объявлен лучший тренер 28 тура УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 28 тура украинской Лиги сезона 2019/20 назвало лауреатом 28-го игрового дня в номинации "Тренер тура" Лиги Александра Рябоконя, наставника черниговской "Десны".

Его подопечные нанесли поражение "Динамо" (3: 2), благодаря этой победе сократив до минимума отставание от тройки лучших.

Как заметили в ВОТФУ, "Десна" еще не переигрывала киевских динамовцев на своем поле, а после поражения от "Зари" у черниговцев просто не было выхода - отставание от луганчан выросло до 4 очков, а "Динамо" - до 6. А вот победа, несмотря на ничейный результат в субботнем матче "Заря" - "Шахтер", позволяла «северянам» вновь вернуться в борьбу за пьедестал.

"Десна" была ослаблена дисквалификацией центрального защитника Имереков и травмой нападающего Гуцуляка - но кадровая ситуация «Динамо» также была не идеальной.

Читайте такжеРябоконь о победе над Динамо: Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков

Четыре изменения в стартовом составе провел Александр Рябоконь после домашнего поражения от «Зари» в предыдущем туре. «Штрафников» Имереков в центре защиты заменил эстонский сборник Тамм. Выбыл левый защитник Мостовой - на его фланг был переведен Коноплю, зато Фаворов вернулся на место фулбэка, а в центре поля появился Домбровский. Кузык заменил на месте правого вингера Калитвинцева, а центрфорвард Будковский - атакующего полузащитника Арвеладзе (в оттяжке сыграл Филиппов).

Схема 4-2-3-1 - базовая для Рябоконь - от игры к игре имеет свои нюансы. На этот раз без мяча средняя линия «северян» компактно размещалась навстречу соперникам. Вязкость, которой черниговцы достигли в центре поля, компенсировала привычные козыри динамовцев и в известной степени сбивала темп их перехода от обороны в атаку. Прибегнув к заменам уже в последние 15 минут основного 90-минутки, «Десна» сохранила свежесть и не без помощи игроков со скамейки запасных вырвала победу в драматичном противостоянии.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Источник:
УПЛ

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