Даниил Кравчук – первый голеадор в истории УПЛ, родившийся в 21 веке

Форвард "Ворсклы" Даниил Кравчук отметился уникальным достижением в матче против "Львова" (2:2).

Своим голом за минуту до конца основного времени Даниил не только принёс своей команде важное очко, но также и стал первым бомбардиром в истории УПЛ, родившимся в 21 веке (2 июля 2001 года).

Также отметим, что вчерашнее появление в старте стало для Кравчука дебютным в карьере. Всего на его счету 5 матчей в УПЛ.