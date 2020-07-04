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Даниил Кравчук – первый голеадор в истории УПЛ, родившийся в 21 веке
Юный форвард принёс полтавчанам очко
Форвард "Ворсклы" Даниил Кравчук отметился уникальным достижением в матче против "Львова" (2:2).
Своим голом за минуту до конца основного времени Даниил не только принёс своей команде важное очко, но также и стал первым бомбардиром в истории УПЛ, родившимся в 21 веке (2 июля 2001 года).
Также отметим, что вчерашнее появление в старте стало для Кравчука дебютным в карьере. Всего на его счету 5 матчей в УПЛ.
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