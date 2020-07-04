Премьер-лига
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Составы на матч Динамо - Шахтер. Сирота, Цитаишвили, Витао, Трубин в старте
УПЛ опубликовал составы команд на "украинское классическое"
В матче 29- го тура УПЛ киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер".
"Горняки" обьявили стартовый состав на этот поединок.
"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Маркос, Соломон, Коноплянка, Мораес.
"Динамо": Бойко - Кендзера, Сирота, Кадири, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цитаишвили, Шапаренко, Вербич - Русин
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Источник:УПЛ
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