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Алексей Михайличенко: Эмоции находить все тяжелее и тяжелее
Наставник "бело-синих" поделился мыслями после ничьи с "Александрией"
Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Александрией" в маиче 30-го тура УПЛ.
"Эмоции находить все тяжелее и тяжелее. Хороший матч с хорошим соперником.
Игру в двух таймах построили по-разному, по двум разным сценариям. Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его.
Будем готовиться к "Заре", – сказал Алексей Михайличенко.
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Источник:"Великий Футбол"
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Комментарии (13)
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Vroobydov
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aludkevych (Вінниця)
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simargl (Чернигов)
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