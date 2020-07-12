Алексей Михайличенко: Эмоции находить все тяжелее и тяжелее

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Александрией" в маиче 30-го тура УПЛ.

"Эмоции находить все тяжелее и тяжелее. Хороший матч с хорошим соперником.

Игру в двух таймах построили по-разному, по двум разным сценариям. Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его.

Будем готовиться к "Заре", – сказал Алексей Михайличенко.