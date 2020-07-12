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Алексей Михайличенко: Эмоции находить все тяжелее и тяжелее

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "бело-синих" поделился мыслями после ничьи с "Александрией"

Алексей Михайличенко: Эмоции находить все тяжелее и тяжелее
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Александрией" в маиче 30-го тура УПЛ.

"Эмоции находить все тяжелее и тяжелее. Хороший матч с хорошим соперником.

Игру в двух таймах построили по-разному, по двум разным сценариям. Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его.

Будем готовиться к "Заре", – сказал Алексей Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (13)
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Vroobydov
12.07.2020 в 23:13
Это очень хорошо. Возможно прийдёт осознание что побеждают в основном мастерством. Эмоции нужны для победы над равным или более сильным соперником, а не в каждом матче.
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0
Astor Astor (Одесса)
12.07.2020 в 23:02
Щас тебе пинка коленом под зад дадут, сразу мотивация найдётся :).
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0
0
aludkevych (Вінниця)
12.07.2020 в 22:52
Ось так люди прос"""рають свою репутацію і гідність. Так ми пам'ятаємо чудового футболіста Михайличенка і патріота Динамо і України (відмовився в 92-му грати за парашу, але... якщо перше тренерство в Динамо, правда не зовсім вдале можна було зрозуміти і пробачити, то прихід вдруге після 15-річної перерви всього лиш підтвердив, що Михайличенко не тренер, а вього лиш бувший футболіст, що мав щастя закінчити при совку фізкуоьтурний вуз. Зрозуміло, що відмовити суркісу означало втратити роботу в ДК, але це була би менша втрата, ніж втратити ім'я. Тепер в ряду біляша тренер-нездара Михайличенко, не менше, бо те що він несе на пресконференціях після кожної гри цього бездарного сезону (22 очка відриву мінус від шахти) може тільки бездара.
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0
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.07.2020 в 22:48
У тебя Вербич ,Цыганков,Буяльский делают всю игру,какого хрена они сидят в запасе и какого хрена ты ждешь когда будет 1:0 или 2:0 они что решающий матч не могут полностью отыграть.Определи костяк команды какого хрена ты ее тасуешь каждый раз как бестолочь.
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0
0
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simargl (Чернигов)
12.07.2020 в 22:35
Может поискать эмоции на тренерской пенсии ??? Пора ...
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.07.2020 в 22:29
Леша, уходи, не позорь родной клуб
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+2
-2
НикНиколаев (Минск)
12.07.2020 в 22:26
Эмоции бывают положительные, бывают отрицательные, бывает без эмоций. Но вот что их находят где-то ....
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
12.07.2020 в 22:13
шо то я не поняв? Немає емоцій? Виходить. що 2 місце що 4. то все рівно?
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+3
-3
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 22:16
Може Міха подумав шо УПЛ входить в топ 4. І 4 місця гарантовано в ЛЧ йдуть))
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+4
-3
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 22:09
Ну, значить пора... Там вже черга вистроїлась напевно... Хотя була інфа шо сурок шукає іностранця...
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+1
-3
маклауд (Украина)
12.07.2020 в 22:24
А що, Міха дуже рвався в тренери? Забули всі, як суркіс умовляв Міху тиждень?) Нажаль, зараз у футбол грають гроші, а з цим у суркіса проблеми тому і тренера пристойного не може купити.
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2020 в 23:12
Иностранца? Шацких?
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
12.07.2020 в 22:05
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+3
-1


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