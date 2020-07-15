Каштру: Трубин вырос в Шахтере, решили его порадовать капитанской повязкой

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над "Колосом" (2:0), капитанской повязке Трубина и игре Сиприано и Вакулы на флангах обороны.

– "Шахтер" предстал в обновленном составе. Оправдала ли молодежь ваше доверие? Что получилось, а что нет?

– Подходя к игре, мы всегда стараемся принимать самые лучшие решения по составу для наших атакующих и оборонительных действий. Если говорить глобально, сегодня команда все выполнила. Ребята действовали очень координированно. Да, были совершены определенные ошибки, но были и очень неплохие моменты. К счастью, в матче у нас было намного больше хорошего, и в целом радует игра.

– Почему именно Трубину вы доверили капитанскую повязку? Учитывая, сколько времени сейчас вы сейчас предоставляете Анатолию, определились ли с преемником Пятова?

– Нельзя так говорить о будущем. В футболе все происходит очень неожиданно. Мы прекрасно знаем, что все может меняться внезапно. Часто рассчитываем на какого-то игрока, он провел много лет в клубе, а потом его просто продают, и мы его теряем. Меня интересует настоящее. На данный момент Трубин – футболист, который очень прибавил, много работает. Он потихоньку зарабатывает свое место в "Шахтере". Надеюсь, он и его партнеры будут успешны в нашей команде. Что касается капитанской повязки. Трубин – парень из Донецка, он пришел в клуб в семь-восемь лет, вырос в "Шахтере". И он усердно трудился, чтобы удержаться и развиваться здесь. Это правильное действие с нашей стороны – порадовать игрока, который на сегодня отдал всю свою жизнь "Шахтеру". Меня очень радует, что Трубин является частью семьи клуба и важным ее элементом.

– Можно ли сказать с учетом игры Сиприано, что он выходит на новый уровень и постепенно может рассматриваться как замена Исмаили? Также дебютировал Вакула. Видите ли в нем задатки крайнего защитника?

– Вы прекрасно знаете, что я не люблю говорить о будущем и о каких-либо заменах в нем. Я могу сказать только о том, что сегодня. В мире многие люди обсуждают, что будет в будущем, какими будем мы… А я думаю, следует намного больше переживать о настоящем. Я не знаю будущего и не могу о нем судить. Отмечу, что ребята, которые сейчас находятся в клубе, ежедневно стараются, трудятся очень много. Надеемся, они станут успешны. Все зависит только от них. Если они будут отдаваться работе полностью, у них будет возможность играть. Я доволен абсолютно всеми, кто является частью нашей команды. Будет ли Сиприано играть на позиции пятого номера? Заменит ли он Исмаили? Будет ли играть Вакула? Посмотрим. Будем ежедневно трудиться и своевременно принимать решения. Раз Вакула сегодня был в составе, значит, работал с командой, старался, показал положительный результат на тренировках, и мы его поставили на игру.