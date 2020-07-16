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Экс-форвард Олимпика и Карпат может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

Премьер-лига
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О завершении контракта дончане почему-то не сообщали

Экс-форвард Олимпика и Карпат может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии
Новина українською

Сенегальский нападающий из УПЛ Матар Диейе может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

Футболист, который до недавнего времени выступал за львовские "Карпаты", стал объектом интереса со стороны "Янг Бойз" и "Санкт-Галлена".

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Как сообщает Sport.ch, Матар уже находится в Санкт-Галлене и ведет переговоры с представителями обоих клубов, которые сейчас являются лидерами чемпионата.

До этого времени Матар полгода выступал за львовские "Карпаты", как арендованный игрок донецкого "Олимпика". Однако действует ли у него контракт с дончанами - неизвестно. А на портале Transfermarkt Матар обозначен как "свободный агент".

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В статье: Олимпик (Донецк) Янг Бойз (Берн) Санкт-Галлен Сент-Галлен Карпаты (Львов) Чемпионат Швейцарии Матар Дийе
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