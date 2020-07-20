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Михайличенко заметил другую подготовку Колоса к Динамо, чем к Шахтеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Здесь основа, а там - второй состав

Михайличенко заметил другую подготовку Колоса к Динамо, чем к Шахтеру
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал телеканалу Футбол об игре с "Колосом" (0:2) в заключительном, 32-м туре Лиги сезона 2019/20.

- Хочется поскорее забыть этот матч, хотя это не получится. Причин такого результата много, но, наверное, основная - нам банально не хватило сил. У нас вылетела большая группа игроков, Попов не смог доиграть сегодня. Но это не снимает с нас ответственности. Слишком осторожно играли, особенно в первом тайме. То, что ничья нас устраивала, наверное, было в подсознании.

Как можно было предыдущую игру испортить сегодняшней? Можно не выиграть у "Колоса", но проигрывать этой команде - ни в коем случае нельзя. Я не умаляю достоинств "Колоса", понимаю, что команда к нам готовилась: с "Шахтером" выставила наполовину состав дублеров. И у них было на день больше на подготовку, хотя регламент обязывает играть два последних тура в одно время.

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- Может "Динамо" быть довольным таким сезоном?

- Этот сезон дал много пищи для размышлений. Есть много статистов, с которыми нужно наводить порядок. Обойма "Динамо" должна составлять 18-20 человек, и каждый из них должен выходить на поле и выполнять то, что от него требуется. Не всегда это получается. Будем думать.

Основные задачи - Кубок Украины и квалификация Лиги чемпионов - мы выполнили. Но после игры с "Колосом" большой осадок. Сезон был неоднозначным. Возможно, это и хорошо, что он показал болевые точки, которые нам нужно исправлять.

- Команда нуждается в усилении?

- Не только усиление, но и очистка.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
20.07.2020 в 12:51
Себя очисти от ДК. Лучше будет
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DROP D (Винница)
20.07.2020 в 12:44
Уберите его пожалуйста. Там судьи громко смеялись были радостные. Тут состав другой поставили.Будь мужиком, уйди в отставку
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Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 12:40
Леша, сходи ка ты на йух.
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