Михайличенко заметил другую подготовку Колоса к Динамо, чем к Шахтеру

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал телеканалу Футбол об игре с "Колосом" (0:2) в заключительном, 32-м туре Лиги сезона 2019/20.

- Хочется поскорее забыть этот матч, хотя это не получится. Причин такого результата много, но, наверное, основная - нам банально не хватило сил. У нас вылетела большая группа игроков, Попов не смог доиграть сегодня. Но это не снимает с нас ответственности. Слишком осторожно играли, особенно в первом тайме. То, что ничья нас устраивала, наверное, было в подсознании.

Как можно было предыдущую игру испортить сегодняшней? Можно не выиграть у "Колоса", но проигрывать этой команде - ни в коем случае нельзя. Я не умаляю достоинств "Колоса", понимаю, что команда к нам готовилась: с "Шахтером" выставила наполовину состав дублеров. И у них было на день больше на подготовку, хотя регламент обязывает играть два последних тура в одно время.

- Может "Динамо" быть довольным таким сезоном?

- Этот сезон дал много пищи для размышлений. Есть много статистов, с которыми нужно наводить порядок. Обойма "Динамо" должна составлять 18-20 человек, и каждый из них должен выходить на поле и выполнять то, что от него требуется. Не всегда это получается. Будем думать.

Основные задачи - Кубок Украины и квалификация Лиги чемпионов - мы выполнили. Но после игры с "Колосом" большой осадок. Сезон был неоднозначным. Возможно, это и хорошо, что он показал болевые точки, которые нам нужно исправлять.

- Команда нуждается в усилении?

- Не только усиление, но и очистка.