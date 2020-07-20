Герой футбольного дня. Дмитрий Хомченовский

После финального свистка в матче "Заря" - "Десна" (1:1) часть болельщиков взорвалась гневными комментариями в адрес луганской команды за то, что она, дескать, не боролась за "серебро". Но правда в том, что если бы не один фантастический удар "Заря" могла остаться и без "бронзы".

Четвертая в сезоне игра подопечных Скрипника и Рябоконя показала только то, что они одного и того же уровня. Ни у одной из стороны не было решающего перевеса по игре - классический матч на три исхода. Попади тогда Будковский головой не в перекладину, а на 15 см ниже - и 5-6 млн евро за участие в групповом раунде Лиги Европы достались бы "Десне".

Но Филипп не попал. А Хомченовский с куда более неудобного положения исполнил в лучших традициях Роббена, Месси и прочих левоногих кудесников мяча. Чем и сделал разницу.

Вообще в лобовых матчах, когда на кону стоит все, на вес золота исполнители, способные справиться с давлением и выдать на-гора все лучшее, на что способны. Дмитрий Хомченовский - как раз из такой категории.

Помните, как он еще молодой, с длинными волосами в решающий момент подошел бить штрафной в ворота "Легии" в квалификации ЛЕ - и попал прямо в угол? Жаль, команду Вернидуба тогда это не спасло. Хотя было близко.

Именно после того штрафного Дмитрий и поехал за границу - сперва испанская Сегунда, потом Польша, затем вообще в "Урал" занесло. И ни на одной остановке показать что-то путное не получилось. Причем ладно Сегунда - испанский чемпионат специфический, сложный, особенно для атакующих хавбеков. Но в Экстракласе Хомченовский явно мог большее, однако что-то пошло наперекосяк.

Когда он вернулся в "Зарю" два года назад, то это даже не все поняли - дескать, зачем Луганску сбитые летчики? Но на практике для обеих сторон все сложилось более чем хорошо. Хомченовский, подышав родным воздухом, вновь обрел уверенность, адаптировался к требованиям Скрипника и забил несколько важных голов в сезоне. Например, победный в ворота "Динамо" в декабре - чудо, а не мяч.

"Заря" же в лице Дмитрия получила проверенного, опытного бойца, который готов закрывать любую позицию на флангах. В отличие от молодых Кочергина, Кабаева или Михайличенко, он уже не рвется за границу - напротив, обозримое будущее Хомченовского связано только с УПЛ. И при этом Дмитрий еще не стар - 30 лет при современной фармакологии идеальный возраст для футболиста. Сезон-второй он еще обязательно попылит на высоком уровне. А если повезет, то и дольше.

В конце концов, "Заре" с ее кадровой текучкой нужен эдакий хранитель традиций в составе. Никита Каменюка вчера завершил карьеру, а кроме него из той самой "вернидубовской" "Зари" остались только Вернидуб-младший и Хомченовский. На них теперь особая ответственность.

И судя по тому, как заряжено играл Дмитрий в финальной игре сезона, он настроен не подвести.