Ребров отказал Динамо. На пост тренера претендует таинственный иностранец

Сергей Ребров отказался от предложения президента "Динамо" Игоря Суркиса возглавить команду.

Поэтому руководство "Динамо" вынуждено рассматривать другие кандидатуры. В частности, сообщает Dynamo.kiev.ua, кандидатура наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, о которой много говорят, пока не является приоритетной для президента "бело-синих".

Кроме того, в "Динамо" вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева.

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А вот кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова находится в поле зрения руководства клуба.

Еще "Динамо" рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Бьелица, о котором говорили накануне. С этим неназванным тренером переговоры "на начальном этапе, а его имя держат в строгом секрете, но оно хорошо известно украинским болельщикам".