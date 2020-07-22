  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ребров отказал Динамо. На пост тренера претендует таинственный иностранец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров отказал Динамо. На пост тренера претендует таинственный иностранец

Премьер-лига
(1 голосов)

Стало известно, кого рассматривает и не рассматривает Суркис

Ребров отказал Динамо. На пост тренера претендует таинственный иностранец
Новина українською

Сергей Ребров отказался от предложения президента "Динамо" Игоря Суркиса возглавить команду.

Поэтому руководство "Динамо" вынуждено рассматривать другие кандидатуры. В частности, сообщает Dynamo.kiev.ua, кандидатура наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, о которой много говорят, пока не является приоритетной для президента "бело-синих".

Кроме того, в "Динамо" вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева.

Читайте такжеСкрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо

А вот кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова находится в поле зрения руководства клуба.

Еще "Динамо" рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Бьелица, о котором говорили накануне. С этим неназванным тренером переговоры "на начальном этапе, а его имя держат в строгом секрете, но оно хорошо известно украинским болельщикам".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Юрий Максимов Сергей Ребров Юрий Калитвинцев Виктор Скрипник Динамо (Киев) Ненад Бьелица
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
22.07.2020 в 10:12
сірожа відмовився. мудре рішення. мабуть краще шо він вже до цього, як тренер, зробив для вкдк.
Ответить
0
0
Maksrovnii (Днепр)
22.07.2020 в 10:02
Именно таинственный )))) в черном плаще ))) тайна окутаная полумраком )))
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
22.07.2020 в 09:54
Все откажут, кто понимает что там творится
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
22.07.2020 в 09:47
Суркис сам не знает кого пригласить --хорошего но по дешевле на 30 тыс грн
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...