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Стало известно о кадровых потерях Александрии накануне плей-офф за Лигу Европы

Премьер-лига
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По крайней мере один игрок

Стало известно о кадровых потерях Александрии накануне плей-офф за Лигу Европы
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Коуч "Александрии" Владимир Шаран поделился информацией с телеканалом Футбол о травмированных игроках накануне матча плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.

Павел Пашаев, по его словам, уже работает в общей группе, как и Гордиенко.

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Шастал и Ситало работают индивидуально. Не знаю, будут ли они готовы к "Мариуполю". Посмотрим. Вантух травмирован, он не сможет нам помочь.

Матч 1/2 плей-офф "Александрия" - "Мариуполь" состоится в субботу, 25 июля. Начало - в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
Футбол News

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