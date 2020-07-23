Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно о кадровых потерях Александрии накануне плей-офф за Лигу Европы
По крайней мере один игрок
Коуч "Александрии" Владимир Шаран поделился информацией с телеканалом Футбол о травмированных игроках накануне матча плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.
Павел Пашаев, по его словам, уже работает в общей группе, как и Гордиенко.
Шастал и Ситало работают индивидуально. Не знаю, будут ли они готовы к "Мариуполю". Посмотрим. Вантух травмирован, он не сможет нам помочь.
Матч 1/2 плей-офф "Александрия" - "Мариуполь" состоится в субботу, 25 июля. Начало - в 19:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...