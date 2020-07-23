Главный тренер Динамо Мирча Луческу: Верю, что моей работой здесь будут удовлетворены

Только что назначенный наставник киевского "Динамо" 74-летний румынский специалист Мирча Луческу рассказал о своих амбициях на новой должности.

Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками.

Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать.

Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо".

Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями.